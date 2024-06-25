Dehşet günlükleri yıllar sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi
ABD'de Nathaniel Bar-Jonah isimli adamın senelerce, evinde misafir ettiği insanlara, insan eti servis ettiği ortaya çıktı. Jonah'ın evinde bulunan yemek tariflerinin ise dehşete düşüren isimleri olduğu anlaşıldı.
ABD'de Nathaniel Bar-Jonah isimli adamın, komşularına senelerce insan eti yedirdiği ortaya çıktı. Evinde barbekü partileri verip, komşularını toplayan Jonah'ın yıllarca etli turtalar, hamburgerler, güveçler, kırmızı biber ve spagetti gibi yiyecekleri insan etiyle yaptığına dair suçlamalar yöneltildi.
Misafirleri, Jonah'ın servis ettiği yemeklerinin tatlarının 'tuhaf' olduğunu söylediğinde ise geyik eti avlayıp, kullandığı yalanını söyledi. Fakat Jonah'ın tüfeğe hatta bir avlanma lisansına bile sahip olmadığı ortaya çıktı. Jonah bu yalanı ortaya çıkınca ise geyiği eliyle avladığını öne sürdü.
Bir gün Jonah'ın komşusunun kızı Zachary Xerxes Ramsay, okula giderken kayıplara karıştı. Bu kaybın ardından Jonah'ın herhangi bir yüklü alışveriş yapmamış olmasına rağmen komşularına etli yemekler düzenlemesi dikkat çekti.
Zachary Xerxes Ramsay
Nathaniel Bar-Jonah, 2000 yılında tutuklandığında ise dehşete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Jonah'ın evinden, "küçük çocuk çöreği", "Fransız kızarmış çocuk" gibi başlıklı yemek tarifleri çıktı.
DELİLLERİ, KOMŞULARINA YEDİRİP YOK ETTİ
Bar-Jonah'ın, Ramsay kaybolduğunda Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir mutfakta yarı zamanlı çalıştığı, delillerden kurtulmak için çocuğun kalıntılarından bazılarını pişirip iş arkadaşlarına yedirdiği iddia edildi. Ramsay'in bedenine ulaşılamadı.
İŞKENCELERİNİ GÜNLÜKLERE YAZDI
FBI ajanları, Bar-Jonah'ın çocuklara işkence yaptığını ve onları yediğini anlattığı günlüklerini ele geçirdi. Bu günlükler 25 yıl sonra gün yüzüne çıktı.
Bar-Jonah, adam kaçırma, işkence ve cinsel saldırı suçlarından şartlı tahliyesiz 130 yıl hapis cezasına çarptırılarak 2008 yılında hapishanede öldü.
ÇOCUKLARI POLİS KILIĞINA GİRİP KAÇIRIYORDU
Öte yandan 1970'lerde de Bar-Jonah'ın 10 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Adam, sonraki 20 yıl boyunca çocukları evine çekmek için polis kılığına girmekle suçlandı.