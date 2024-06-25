Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Dehşet günlükleri yıllar sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi

Dehşet günlükleri yıllar sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
25 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:17
Dehşet günlükleri yıllar sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi

ABD'de Nathaniel Bar-Jonah isimli adamın senelerce, evinde misafir ettiği insanlara, insan eti servis ettiği ortaya çıktı. Jonah'ın evinde bulunan yemek tariflerinin ise dehşete düşüren isimleri olduğu anlaşıldı.

ABD'de Nathaniel Bar-Jonah isimli adamın, komşularına senelerce insan eti yedirdiği ortaya çıktı. Evinde barbekü partileri verip, komşularını toplayan Jonah'ın yıllarca etli turtalar, hamburgerler, güveçler, kırmızı biber ve spagetti gibi yiyecekleri insan etiyle yaptığına dair suçlamalar yöneltildi. 

Misafirleri, Jonah'ın servis ettiği yemeklerinin tatlarının 'tuhaf' olduğunu söylediğinde ise geyik eti avlayıp, kullandığı yalanını söyledi. Fakat Jonah'ın tüfeğe hatta bir avlanma lisansına bile sahip olmadığı ortaya çıktı. Jonah bu yalanı ortaya çıkınca ise geyiği eliyle avladığını öne sürdü. 

Dehşet günlükleri seneler sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi - 1. Resim

Bir gün Jonah'ın komşusunun kızı Zachary Xerxes Ramsay, okula giderken kayıplara karıştı. Bu kaybın ardından Jonah'ın herhangi bir yüklü alışveriş yapmamış olmasına rağmen komşularına etli yemekler düzenlemesi dikkat çekti.

Dehşet günlükleri seneler sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi - 2. Resim
Zachary Xerxes Ramsay

Nathaniel Bar-Jonah, 2000 yılında tutuklandığında ise dehşete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Jonah'ın evinden, "küçük çocuk çöreği", "Fransız kızarmış çocuk" gibi başlıklı yemek tarifleri çıktı. 

DELİLLERİ, KOMŞULARINA YEDİRİP YOK ETTİ

Bar-Jonah'ın, Ramsay kaybolduğunda Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir mutfakta yarı zamanlı çalıştığı, delillerden kurtulmak için çocuğun kalıntılarından bazılarını pişirip iş arkadaşlarına yedirdiği iddia edildi. Ramsay'in bedenine ulaşılamadı. 

Dehşet günlükleri seneler sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi - 3. Resim

İŞKENCELERİNİ GÜNLÜKLERE YAZDI

FBI ajanları, Bar-Jonah'ın çocuklara işkence yaptığını ve onları yediğini anlattığı günlüklerini ele geçirdi. Bu günlükler 25 yıl sonra gün yüzüne çıktı. 

Bar-Jonah, adam kaçırma, işkence ve cinsel saldırı suçlarından şartlı tahliyesiz 130 yıl hapis cezasına çarptırılarak 2008 yılında hapishanede öldü.

ÇOCUKLARI POLİS KILIĞINA GİRİP KAÇIRIYORDU

Öte yandan 1970'lerde de Bar-Jonah'ın 10 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Adam, sonraki 20 yıl boyunca çocukları evine çekmek için polis kılığına girmekle suçlandı.

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...