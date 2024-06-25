Dehşet günlükleri yıllar sonra ortaya çıktı: Komşularına senelerce insan eti yedirdi

25 Haziran 2024 15:55 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:17

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

Ameliyathanede şoke eden olay: Anesteziden uyandı ve kendi böbrek nakline tanıklık etti

ABD'de Nathaniel Bar-Jonah isimli adamın, komşularına senelerce insan eti yedirdiği ortaya çıktı. Evinde barbekü partileri verip, komşularını toplayan Jonah'ın yıllarca etli turtalar, hamburgerler, güveçler, kırmızı biber ve spagetti gibi yiyecekleri insan etiyle yaptığına dair suçlamalar yöneltildi.

Misafirleri, Jonah'ın servis ettiği yemeklerinin tatlarının 'tuhaf' olduğunu söylediğinde ise geyik eti avlayıp, kullandığı yalanını söyledi. Fakat Jonah'ın tüfeğe hatta bir avlanma lisansına bile sahip olmadığı ortaya çıktı. Jonah bu yalanı ortaya çıkınca ise geyiği eliyle avladığını öne sürdü.

Bir gün Jonah'ın komşusunun kızı Zachary Xerxes Ramsay, okula giderken kayıplara karıştı. Bu kaybın ardından Jonah'ın herhangi bir yüklü alışveriş yapmamış olmasına rağmen komşularına etli yemekler düzenlemesi dikkat çekti.



Zachary Xerxes Ramsay

Nathaniel Bar-Jonah, 2000 yılında tutuklandığında ise dehşete düşüren gerçekler ortaya çıktı. Jonah'ın evinden, "küçük çocuk çöreği", "Fransız kızarmış çocuk" gibi başlıklı yemek tarifleri çıktı.

DELİLLERİ, KOMŞULARINA YEDİRİP YOK ETTİ

Bar-Jonah'ın, Ramsay kaybolduğunda Montana'daki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki bir mutfakta yarı zamanlı çalıştığı, delillerden kurtulmak için çocuğun kalıntılarından bazılarını pişirip iş arkadaşlarına yedirdiği iddia edildi. Ramsay'in bedenine ulaşılamadı.

İŞKENCELERİNİ GÜNLÜKLERE YAZDI

FBI ajanları, Bar-Jonah'ın çocuklara işkence yaptığını ve onları yediğini anlattığı günlüklerini ele geçirdi. Bu günlükler 25 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Bar-Jonah, adam kaçırma, işkence ve cinsel saldırı suçlarından şartlı tahliyesiz 130 yıl hapis cezasına çarptırılarak 2008 yılında hapishanede öldü.

ÇOCUKLARI POLİS KILIĞINA GİRİP KAÇIRIYORDU

Öte yandan 1970'lerde de Bar-Jonah'ın 10 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Adam, sonraki 20 yıl boyunca çocukları evine çekmek için polis kılığına girmekle suçlandı.