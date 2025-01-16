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Dehşete düşüren olay: Para ve sosyal medyada takipçi uğruna 1 yaşındaki bebeğini zehirledi!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2025 13:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 13:13
Dehşete düşüren olay: Para ve sosyal medyada takipçi uğruna 1 yaşındaki bebeğini zehirledi!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir annenin acımasızlığı dünya basınına yansıdı. Sosyal medyada takipçi artırmak ve bağış toplamak isteyen 34 yaşındaki kadın, 1 yaşındaki bebeğini zehirledi. 

Avustralya'da dehşete düşüren bir olay gün yüzüne çıktı. Sosyal medyada fenomen olan 34 yaşındaki bir kadın, hem bağış toplamak hem de takipçi sayısını artırmak için 1 yaşındaki bebeğine çeşitli reçeteli ilaçlar verdi ve bu şekilde bebeğini zehirledi. Doktorlar, ekim ayında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılan bebekteki durumu fark etti ve soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni kadın, işkence, zehir vermek, istismar ve dolandırıcılıkla suçlandı. Dedektifler, ağustos ve ekim ayları arasında Sunshine Coast bölgesinde yaşayan kadının bebeğe onay almadan çeşitli reçeteli ilaçlar verdiğini, bebeğe ilaçlar için yapılan testlerin ocak ayında pozitif çıktığını söyledi.

Dehşete düşüren olay: Para ve sosyal medyada takipçi uğruna 1 yaşındaki bebeğini zehirledi! - 1. Resim

BAĞIŞLARLA 1 MİLYON 323 BİN TL TOPLADI

Queensland Polis Müfettişi Paul Dalton bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tür suçların ne kadar iğrenç olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez” dedi. Dalton, kadının GoFundMe üzerinden 37 bin 300 dolar yani yaklaşık 1 milyon 323 bin TL bağış topladığını ve polisin istismar iddialarıyla ilgili başka kişileri de soruşturduğunu ancak şahısları suçlayacak kanıt bulunmadığını aktardı.

Sosyal medya fenomeni kadın, yarın Brisbane Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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