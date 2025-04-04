'Deniz kızı'na köpek balığı saldırısı! Havuz kan gölüne, gösteri dehşete dönüştü

Bir akvaryum havuzunun içinde dehşet yaşandı. Gösteri için deniz kızı kostümüyle köpek balığı dolu havuza giren kadın saldırıya uğradı ve az kalsın elini kaybediyordu. Mahkeme ise işletmeyi tam olarak haksız bulmadı.

Çin'in Jinagsu şehrinde bir şov alanında korkunç bir olay yaşandı. Seyirciler şov beklerken dehşete düştürler. Köpekbalığı dolu havuza deniz kızı kostümüyle dalarak bir gösteri düzenleyecek olan Li, korkunç bir saldırıya uğradı.

Li, havuzun dibinden yukarı doğru çıkarken köpek balığı elini yakaladı. Li, telaşla köpek balığının gözlerine ve kafasına vurarak kendini kurtarmaya çalıştı ve başarılı oldu. Fakat Li'nin eli, dev canavar tarafından ısırıldığı için havuz kanla doldu. Gösteri adeta kabusa dönüştü.

KOLUNA 100 DİKİŞ ATILDI

The Sun'ın haberine göre Li, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve 5 saat süren bir ameliyata girdi. Bu esnada köpek balığının dişinin Li'nin kolunda bulundu.

Li'ye 100 dikiş atılması gerekti ve 10. derece engelli olarak teşhis edildi.

MAHKEMEDEN UMDUĞUNU BULAMADI

İşletmeyi mahkemeye veren Li, umduğunu ise bulamadı. Önce işletmeyle tazminat konusunda anlaşmaya çalıştı fakat olmadı. Wuxi Şehri Binhu Bölge Halk Mahkemesi, dalış projesinin işletmecisinin sorumluluğun yüzde 70'ini, Bayan Li'nin ise yüzde 30'unu üstlenmesine karar verdi.

Mahkeme , Bayan Li'nin bir feragatname imzaladığını ve dalış lisansına sahip olduğunu, ayrıca güvenliğini sağlamak için çevresini yeterince gözlemlemediğine karar verdi. Ancak akvaryumun güvenlik standartlarını karşılamadığı da tespit edildi.

Li, bu davanın ülkede ilk kez yaşandığını belirterek, kazanın asıl nedeninin işletmecinin ihmali olduğunu ve bu nedenle karardan memnun olmadıklarını söyledi."Bu kaza önlenebilirdi. Sadece diğer tarafın tüm tıbbi masraflarımı karşılayabilmesini umuyorum." dedi ve temyize gideceğini belirtti.