İzole kabilenin yasaklı adasına ayak bastı! Hediye bırakıp döndü ve tutuklandı

ABD'li bir turist, dünyanın en izole kabilesinin yaşadığı Kuzey Sentinel Adası'na ulaştı. Hatta adaya ayak bastı ve bir kutu kola ile hindistan cevizi bıraktı, geri döndüğünde ise tutuklandı.

Kuzey Sentinel Adası'nda yaşayan dünyanın en izole kabilesi, istenmeyen ziyaretçileri öldürmeleriyle bilinseler de ABD'li bir turist adaya ayak bastı. 24 yaşındaki Mykhailo Viktorovych Polyakov, adaya yelken açtı ve Bengal Körfezi'ndeki Hindistan toprağı olan Andaman ve Nikobar Adaları'ndaki Kurma Dera plajından riskli bir keşfe çıktı. Buradan ise motorlu bir bota binerek adaya ulaştı.

ADADAN DÖNDÜĞÜNDE TUTUKLANDI

Polyakov, önce etrafı dürbünle taradı. Ardından dikkat çekmeye çalışarak nerdeyse 1 saat boyunca düdük çaldı. Fakat kimse karşılık vermedi. Polyakov bu durumdan cesaret alıp adaya ayak bastı ve bir kutu kola ile hindistan cevizi bıraktı. Kıyıya geri dönmeden önce ise kum örnekleri topladı bir de video çekti.

Polyakov'un tehlikeli yolculuğunu polise bildiren bir balıkçı nedeniyle geri dönüşte tutuklandı. Polis açıklamasında Polyakov'un daha önce de bölgedeki diğer kabilelerle yasadışı etkileşimlere girmeye çalıştığını söyledi. Polyakov'a yerli kabilelerin korunmasını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

''PERVASIZCA VE APTALCA BİR EYLEM''

Yerli hakları grubu Survival International'ın yöneticisi Caroline Pearce, Amerikalının kabileyle temas kurma girişiminin "derinden rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Pearce, "Birinin bu kadar pervasız ve aptal olabileceğine inanmak güç. Bu kişinin eylemleri yalnızca kendi hayatını tehlikeye atmakla kalmadı, aynı zamanda tüm Sentinelese kabilesinin hayatını riske attı." diyerek tepki gösterdi.

HAYATTA KALAN ÇOK AZ SAYIDA YABANCI VAR

The Sun'ın haberine göre, Kuzey Sentinel Adası 1996'dan beri yasak bölge ve adaya üç milden fazla yaklaşmak yasak. Antropologlar burada 50 ila 100 kişinin yaşadığını tahmin ediyor.

Sadece şiddet yanlısı tavırları ve yabancılarla iletişim kurmak istememeleri ile bilinen adada yaşayan halk hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Çeşitli kaynaklara göre kabilenin yay ve okların yanı sıra mızrak ve bıçaklar da taşıdığı belirtiliyor. İstenmeyen ziyaretçileri hoş karşılamazlar ve çok yaklaşırlarsa onları öldürürler.

Adaya ulaşan ve bu hikayeyi anlatacak kadar hayatta kalan çok az sayıda insan var.

OK YAĞMURUYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Adanın son ziyaretçisi ise Hıristiyan misyoner John Allen Chau'ydu.Yirmi altı yaşındaki genç, habersizce ücra bir adaya adım attıktan sonra ok yağmuruna tutularak öldürüldü. John'un cesedini kurtarma çabaları, uzaktaki Sentinelese'leri daha fazla kızdırma korkusuyla sonlandırıldı.