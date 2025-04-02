Kayıp adamı yola yazdığı 'yardım' yazısı kurtardı! İşaretlerin peşine düştüler hayatı kurtuldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir çiftçi 48 saat boyunca hayatta kalma mücadelesi verdi, onu yola yazdığı' Yardım' yazısı kurtardı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde aracıyla dışarı çıkan çiftçi evine dönemedi. Aracı sel sularına saplanan adam yardım bulmak için 60 kilometre yürüdü fakat susuzluk ve yorgunluk nedeniyle bir noktada bitap düştü. Eve dönmeyince ailesi kayıp ilanı verdi. Çiftçi ise hayatta kalabilmek için eski bir hayvan yemliğiyle kendisine geçici bir barınak yaptı, toprak yola ise büyük bir 'Yardım' yazısı yazdı.

YAZI SAYESİNDE BULUNDU

Bölgede hayvanlarını kontrol eden çiftlik sahipleri Bronte ve Max, kayıp adamın yazdıkları 'yardım' yazısını fark edince işaretlerin peşine düştü. Çiftçiler, adamın barınağını buldular ve bitkin haldeki adamı fark ettiler.



Bronte, ''O çamura yazdığı 'Yardım' yazısını düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Eğer bunu yapmamış olsaydı onu asla bulamazdık" dedi.

''İNANILMAZ HAYATTA KALMA HİKAYESİ''

7news'in haberine göre, kayıp adamı evlerine götüren çiftçiler, yemek ve su verdiler. Olay yerine çağrılan ilk yardım ekibi, adamı helikopterle hastaneye sevk etti.

Sağlık ekibinden Aaron Hartle, "Muhtemelen yaklaşık 60 km yürüdü. Bu gerçekten inanılmaz bir hayatta kalma hikayesi" dedi.