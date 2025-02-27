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 | Berrak Arican

Denizin dibinden 'uzaylı' çıktı! Bu balığı gören herkes aynı yorumu yaptı

Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesimlerinden ilginç bir balık çıktı. Derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, büyük, şişmiş gövdesi, küçülmüş gözleri ve kocaman ağza sahip olan ilginç balığın fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca yorumlar yağmur oldu yağdı.

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KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 11:04

Derin deniz balıkçısı Roman Fedortsov, Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminden ilginç bir balık çıkardı. Adeta bir beyni andıran, büyük, şişkin gövdeli, küçük gözlü, kocaman ağızlı bir balık sanki başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyordu. Balıkçı Fedortsov, balığın Aptocyclus ventricosus yani düz yumru balığı ya da düz yumru emici olarak bilindiğini söyledi. Fedortsov, normalde de tuhaf görünen bu balığın yüzeye çıkarken basınç değişikliğinden dolayı bir miktar şiştiğini o yüzden daha da garip göründüğünü belirtti.

Genelde Rusya'nın kuzeybatısındaki Murmansk'ta bulunan bir gemide çalışan Roman Fedortsov, balığı bulduktan sonra fotoğraflarını ve videosunu sosyal medyada paylaştı. Fedortsov'un ilginç balık paylaşımı kısa sürede yüz binlerce insana ulaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu balığın bir uzaylı olduğunu söyledi.

Birisi Will Ferrell'ın canlandırdığı ve karakteristik olarak büyük bir kafaya sahip çizgi film kötü adamından esinlenerek ona 'Megamind' adını verdi. Başka biri de onu Harry Potter'daki 'Karanlık Lord'a benzetti.

Öte yandan Fedortsov, şimdiye kadar birçok kez yakaladığı tuhaf hayvanlarla adından söz ettirmişti. Örneğin ağzından organlar sarkan bir balık vardı, sarı gözlü, 'ejderha' benzeri garip bir balık da yakaladı ve bunun kıkırdaklı bir balık olan ve 'hayalet köpekbalığı' olarak da bilinen kimera olduğu tespit edildi. Bulduğu bir buluntunun ise tarih öncesine ait 'goblin' köpek balığının fotoğrafını paylaşmıştı.

Fedortsov ayrıca, cheeseburger ve sulu reçelli çöreğe çok benzeyen başka deniz canlıları da keşfetti.

İŞTE FEDORTSOV'UN BULDUĞU DİĞER GARİP BALIKLAR

Roman Fedortsov'un keşiflerinden biri de internette benzersiz görünümü karşısında şaşkınlığa uğrayan kişiler tarafından 'yeni yumurtadan çıkmış bebek ejderha' olarak adlandırıldı

Bu derin deniz bulgusu, sümüksü, turuncu görünümü nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından bir çizburger, bir Teenage Mutant Ninja Turtle ve hatta bir tavuk sandviçine benzetildi.

Roman Fedortsov'un yakaladığı pullu bir balık.

Deniz anemonu: Bu deniz hayvanı çarpıcı bir turuncu tonundadır ve şişkin beyaz gözleri ona bir çizgi film karakteri görünümü verir. Çiçeklere benzemelerine rağmen deniz anemonları yırtıcı hayvanlardır.

Bu zümrüt yeşili balık, balıkçı Roman Fedortsov'un Kuzey Rusya'daki ticari trol gezilerinde yakaladığı deniz canlılarından biridir

Kral yengeç

Dişlerini gösterirken gülümsüyormuş gibi görünen bu deniz turna balığı, balıkçı Roman Fedortsov tarafından toplanan en yeni tuhaf görünümlü deniz hayvanları arasında yer alıyor.

Kurt balığı v izopod

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Sıkça Sorulan Sorular

Aptocyclus ventricosus nedir?
Halk arasında “pürüzsüz yumru balığı” olarak bilinen bu tür, derin sularda yaşamaktadır ve yaklaşık 44 cm uzunluğuna ulaşabilir.
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