Deprem fırtınası sonrası Santorini Adası yıkılmaya başladı! Heyelanlar kamerada

04 Şubat 2025 06:44 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 06:55

Ege'deki deprem fırtınasının merkezi olan volkanik Santorini Adası'nda 600'ü aşkın deprem sonrası heyelanlar başladı. Ada sakinlerine büyük panik yaşarken meydana gelen heyelanlardan biri anbean kaydedildi.

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Yanardağ patlarsa ne olur? Yunanistan ve Türkiye’de deprem olabilir

Ege Denizi'nde son birkaç gündür görülmemiş bir sismik hareketlilik yaşanıyor. Kiklad Adaları bölgesinde özellikle de volkanik Santorini Adası çevresinde son birkaç gündür 600'ü aşkın küçük çaplı deprem meydana gelirken, bu durum hem Yunanistan'dan hem de Türkiye'den dikkatle takip ediliyor. Art arda gelen sarsıntıların bir başka sonucu da Santorini Adası'nda meydana gelen depremler

Sosyal medyada dolaşan videolarda, Caldera'daki Athinios bölgesinde heyelan meydana geldiği görüldü.

LİMAN BÖLGESİNE GİRİŞ YASAĞI

Bu arada Thira'daki Ammoudi, Armeni ve Fira Eski Limanı bölgelerinde yaşayanlara heyelan riski bulunan bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarı mesajları gönderiliyor. Bölgedeki sismik aktivite nedeniyle heyelan riski nedeniyle bugün Santorini sakinlerine Ammoudi, Armeni ve Thira'daki Fira Eski Limanı bölgelerine giriş yasağı uygulandı.