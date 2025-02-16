Deprem fırtınası vatandaşı korkutuyor! Dört bölgede okullar bir hafta daha tatil edildi

Yunanistan'da Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik nedeniyle dört adada eğitime bir hafta daha ara verildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okulların kapalı kalacağını duyurdu Depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu adalarda, son iki haftadır eğitime ara verilmişti.

UZMANLAR SARSINTILARI DEĞERLENDİRİYOR

Uzmanlar, bölgede yaşanan depremleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas’ın da katıldığı toplantıda, 26 Ocak’tan bu yana bölgede 18 bin 400’den fazla depremin meydana geldiği belirtildi. Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat’tan itibaren büyüklüğü 3 ila 5,3 arasında değişen yaklaşık 1300 deprem kaydedildi. Uzmanlara göre, bölgede sismik hareketlilik azalma eğiliminde olsa da devam ediyor. Depremlerin, kuzeydoğu-güneybatı yönündeki deniz altı faylarından kaynaklandığı ve tektonik ile derin magmatizma ile ilişkili olduğu açıklandı.

DEFORMASYON ARTTI

Santorini Kalderası içinde sismik hareketliliğin aynı seviyede sürdüğü, bölgede ise zemin deformasyonunun arttığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde binaların sismik yüke karşı dayanıklı olduğu görüldü. Buna rağmen uzmanlar, kapalı alanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılmasını ve metruk binalardan uzak durulmasını tavsiye etti. Santorini Adası’nda bulunan Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunmanın risk taşıdığı uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşlara havuzların boşaltılması, heyelan riski taşıyan bölgelerden kaçınılması ve deprem anında sahillerden uzaklaşılması gerektiğini hatırlattı. Bölgedeki sismik durumun takibi amacıyla heyetler 19 Şubat’ta tekrar toplanarak yeni bir değerlendirme yapacak.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yunan basınına göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adasında, olası büyük bir depreme karşı tedbir almak isteyen yaklaşık 9 bin kişi adadan ayrıldı.