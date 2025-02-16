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 | Banu İriç

Deprem fırtınası vatandaşı korkutuyor! Dört bölgede okullar bir hafta daha tatil edildi

Ege Denizi'nde Türkiye'yi de tehdit eden deprem fırtınaları sürüyor. Volkanik aktivite yaşanma ihtimali iki ülkenin vatandaşlarını da korkutuyor. Yunanistan depremlerin yavaşlamaması sebebiyle dört adada daha eğitime ara verdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 22:30

Yunanistan'da Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketlilik nedeniyle dört adada eğitime bir hafta daha ara verildi. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarındaki okulların kapalı kalacağını duyurdu Depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen bu adalarda, son iki haftadır eğitime ara verilmişti.

UZMANLAR SARSINTILARI DEĞERLENDİRİYOR

Uzmanlar, bölgede yaşanan depremleri değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye göre, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas’ın da katıldığı toplantıda, 26 Ocak’tan bu yana bölgede 18 bin 400’den fazla depremin meydana geldiği belirtildi. Santorini ve Yamurgi adaları arasında 1 Şubat’tan itibaren büyüklüğü 3 ila 5,3 arasında değişen yaklaşık 1300 deprem kaydedildi. Uzmanlara göre, bölgede sismik hareketlilik azalma eğiliminde olsa da devam ediyor. Depremlerin, kuzeydoğu-güneybatı yönündeki deniz altı faylarından kaynaklandığı ve tektonik ile derin magmatizma ile ilişkili olduğu açıklandı.

DEFORMASYON ARTTI

Santorini Kalderası içinde sismik hareketliliğin aynı seviyede sürdüğü, bölgede ise zemin deformasyonunun arttığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde binaların sismik yüke karşı dayanıklı olduğu görüldü. Buna rağmen uzmanlar, kapalı alanlarda kalabalık toplantılardan kaçınılmasını ve metruk binalardan uzak durulmasını tavsiye etti. Santorini Adası’nda bulunan Amudiu, Armenis, Korfu ve Eski Liman sahil şeritlerinde bulunmanın risk taşıdığı uyarısında bulunan uzmanlar, vatandaşlara havuzların boşaltılması, heyelan riski taşıyan bölgelerden kaçınılması ve deprem anında sahillerden uzaklaşılması gerektiğini hatırlattı. Bölgedeki sismik durumun takibi amacıyla heyetler 19 Şubat’ta tekrar toplanarak yeni bir değerlendirme yapacak.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yunan basınına göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adasında, olası büyük bir depreme karşı tedbir almak isteyen yaklaşık 9 bin kişi adadan ayrıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

SANTORİNİ YANARDAĞI PATLARSA NE OLUR?
İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Ege Denizi'ndeki son depremlerin magmatik kaynaklar ve hidrotermal aktivite nedeniyle tetiklenmiş depremler olduğunu ve yeni bir volkanik aktivite başlangıcını gösterdiği söyledi. Türkiye'nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğuna dikkati çeken Sözbilir, "Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7'den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir" dedi.
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