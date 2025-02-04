Ege depremleri büyük depremin habercisi mi? Uzman isim Tgrthaber.com için değerlendirdi

04 Şubat 2025 15:46 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:52

Ege Denizi'nde 28 Ocak’ta başlayan deprem fırtınası sonucunda en büyüğü 5.1 şiddetinde yaklaşık 700 deprem meydana geldi. Yaşanan depremler sonrasında bölgede yaşayan 9 bin kişi evlerini terk etti. Ortaya çıkan deprem fırtınasıyla birlikte Santorini Yanardağı'nın patlaması konusu gündem oldu. Ünlü deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş konuyu Tgrthaber.com’a değerlendirdi. İşte çok konuşulacak röportajın detayları...

Yunanistan ve Türkiye arasında bulunan bölgede 28 Ocak tarihinden itibaren 700 adet deprem gerçekleşti. Yaşanan deprem fırtınası beraberinde de tsunami ve yanardağ patlaması korkusunu da getirdi. Bölgede yaşayan insanlar yaşadıkları yerleri terk etmeye başladı. Santoniri Yanardağının olduğu bölgede, Belediyesi Meclisi’nin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde adada artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınmasına karar verildi.

Bu kapsamda, adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantı iptal edildi. Tedbirler kapsamında, bugün kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yaşanan depremler ve oluşan korku iklimiyle ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan ünlü deprem uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş; 'Bu depremler büyük depremin habercisi değildir, hele hele yanardağın patlamasına sebep olacak depremler hiç değildir. Televizyona çıkan uzmanlar insanları yanlış yönlendiriyor.' İfadelerini kullandı.

İşte çok konuşulacak röportajın detayları:

YAŞANAN DEPREMLER VOLKANİK DEĞİL!

Üst üste yaşanan bu depremler insanların korkmasına sebep oldu. Bununla birlikte, birileri Santorini Yanardağını patlattı, birileri de 7 büyüklüğünde deprem gelecek dedi.

Maalesef uzmanlar Deprem fırtınası kavramını anlamamışlar. Bu depremlerin hiçbiri volkanik kökenli değil. Bunu nerden anlıyoruz? Eğer bu depremler volkanik kökenli olsaydı Santorini çoktan patlamıştı.

Üst üste yaşanan depremlerden dolayı yaklaşık 9 bin kişi adayı terk etti...

Volkanik patlamalardan önce kül meydana gelir, 5/6 km kadar da yukarı çıkar son olarak da lav ortaya çıkar. Siz hiç bölgede kül gördünüz mü? Zaten böyle bir şey söz konusu olsa o kül Atina’ya da gider Türkiye’ye de gelir.

Bugün ki teknoloji ile, volkanik patlamasının dakikasına kadar en az 1 ay önceden bilinir. Zaten Yunanlı bilim insanları da yaptıkları açıklamada bu depremlerin volkanik kökenli olmadığını ifade etti.

BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAK!

Maalesef bizim akademik arkadaşlarımız Santorini patlatıyor, Tsunami oluşturuyor, büyük depremin habercisidir ifadesini kullanıyor. Bu tarz söylemler de insanlarda korku oluşturuyor. Benim 35 yıllık birikimim var. Ben diyorum ki bu depremler volkanik kökenli değil, arkasından büyük depremler getirmez.

Santorini Yanardağına baktığımızda en son milattan önce 1620 yılında patlama meydana gelmiş. Yani yaklaşık 3600 yıldır patlamamış ama bizim arkadaşlar patlatıyor. Tıpkı büyük depremler gibi volkanik patlamaların da belirli periyotları vardır. Bu tarz büyük patlamalar 20 bin yılda bir meydana gelir.

Şu anda meydana gelen depremlerin olduğu bölgede yani Amorgos Adası ve çevresinde 1956 yılında 7.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem gerçekleşmişti.

13 dakika sonra da 7,2 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı. Bu depremlerin tekrarlama süresi en az 750/1000 yıldır. 69 yıl önce bu depremler yaşandığı için, aynı fay hattının bu şiddette bir deprem üretmesi mümkün değildir.