Depremde öncü sarsıntıda binayı terk etmeyip ölen öğrenciler kusurlu bulundu! Yargı kararı şoke etti

16 Temmuz 2024 00:10 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 00:16

Sokak Hayvanları için yapılan düzenlemede İngiltere, İtalya gibi ülkelerin hayvan politikası gözetildi!

Sokak Hayvanları için yapılan düzenlemede İngiltere, İtalya gibi ülkelerin hayvan politikası gözetildi!

İtalya'nın L'Aquila kentinde 2009'da yaşanan depreme ilişkin bir davada, öncü sarsıntılara rağmen evlerini terk etmeyen ve daha sonra meydana gelen şiddetli sarsıntıda yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 7 öğrencinin, evlerinden daha önce ayrılmadığı için kusurlu bulunması, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

Ülkede, 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği L'Aquila kentindeki 2009'daki depremle ilgili devam eden bir yargı sürecinde, bugün açıklanan bir karar İtalyan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

EVDEN ÇIKMADIKLARI İÇİN KUSURLU BULUNDULAR

İtalyan basınındaki haberlere göre, L’Aquila’daki Temyiz Mahkemesi, 15 yıl önce kentte yaşanan büyük depremden önce evlerinden çıkmadıkları için ilk derece mahkemesi tarafından “dikkatsiz davranışları” sebebiyle kusurlu bulunan 7 öğrenciye yönelik karara yapılan itirazı kabul etmedi.

Temyiz Mahkemesi, öğrencilerin ailelerinin Başbakanlık’tan tazminat talebiyle ilk derece mahkemesinin 2022 yılındaki kararına yaptığı itirazı reddetti.

MAHKEME MASRAFI DA ÖDEYCEKLER

Ailelerin ayrıca yaklaşık 14 bin avroluk mahkeme masrafını da ödemesi kararlaştırıldı.

Temyiz Mahkemesi Hakiminin, yerel saatle 03.32'de meydana gelen büyük depremden önce, biri önceki gece 23.00'te, diğeri 01.00'de olmak üzere iki güçlü sarsıntı yaşandığını hatırlatarak, bu kişilerin içeride kalmak yerine binayı terk etmeleri gerektiğini söylediği belirtildi.

İtalyan basını, bu kararın L'Aquila depremine dair "şok edici başka bir karar olduğu" yorumunu yaptı.

Aynı depremde 24 kişinin ölümüyle ilgili bir başka davada da 2022 yılında, ailelerin tazminat talebi benzer gerekçeyle düşürülmüştü.

6 Nisan 2009'da meydana gelen L'Aquila depreminde 309 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.