Sokak Hayvanları için yapılan düzenlemede İngiltere, İtalya gibi ülkelerin hayvan politikası gözetildi!

09 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:06

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN YAPILAN DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Sokakta başıboş gezen hayvan sayılarının artmasıyla AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemede sokak hayvanlarının toplatılarak 30 gün barınaklarda misafir edileceği, sahiplenilmeyen hayvanların acısız bir şekilde veteriner hekimler tarafından uyutulması yer alıyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğunu sosyal medya hesabından; “Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim.” ifadeleriyle duyurdu.

SOKAK HAYVANLARI KANUNU MECLİSE GELDİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler sokak hayvanlarına ilişkin teklifin son aşamasının hafta sonu meclis başkanlığı teklifine sunulacağını duyurdu.

“Muhalefet partisi grup başkanvekilleriyle görüşmek suretiyle bu hafta sonuna doğru Meclis Başkanlarımıza teklifimizi vereceğiz. Teklifimiz 5199 Sayılı Kanundaki bazı maddelerdeki değişiklikleri öneriyor. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Kanunumuz da var. Onunla birlikte bir düzenleme, oradan da atıflar var.”

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

AK Parti Grup Başkanı Güler 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Kanununun 9.Maddesine değinerek zararlı hayvanların uyutulacağını açıkladı.

“9. madde, kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış, barınaklarda diğer hayvanlara zarar veren, hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yoluyla hayatlarına son vermeyi emrediyor. Yani bu kanun şu anda var.

Sokaklardan barınaklara hayvanlarımızı alıp hem kısırlaştırma hem sahiplendirme hem de aşılama noktasında güçlü bir destek verirken barınaklarda kalma imkanı kalmayacak.

Hayvandan hayvana, hayvandan insana ciddi manada sağlık riski taşıyan, rehabilite edilme imkanı kalmamış, çok farklı ırklardaki hayvanların barınaklarda diğer hayvanlara zarar verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda çok önemli bir kuduz riski tehlikesi.Dolayısıyla bunu da göz önüne almamız gerekiyor.

Barınaklardaki yaşam kalitesinin artırılması için gerekli tedbirleri almamız lazım. O tedbirlerden biri de bu türden hayvanlarımızın, onlara acı vermeden, eziyet çektirmeden, merhamet iklimimize uygun olarak ötenazi yoluyla hayatlarına son vermektir.”

SOKAK HAYVANLARI KİMİN SORUMLULUĞUNDA?

Her il ve ilçede bulunan sokak hayvanlarının korunması, sorunlarının tespiti ve çözümleri valilerin sorumluluğundadır.

Sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon çalışmaları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte.