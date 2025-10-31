Can Holding soruşturmasında İran gelişmesi! Yazı gönderildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları hakkında başlattığı soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan araştırmalarda holdinge ait İran'da bir tütün fabrikası olduğu belirlendi.
Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığı'na yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.