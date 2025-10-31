Zorbay Küçük ceza aldı mı, ne cezası aldı? PFDK kararını duyurdu

Bahis oynayan hakemlerin isimleri geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Türkiye'nin gündemini sarsan konu sonrasında bugün bahis oynayan hakemlerin aldığı cezalar belli oldu.

ZORBAY KÜÇÜK CEZA ALDI MI, NE CEZASI ALDI?

Bahis oynadıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 152 hakemden 149'una "men" cezası verilirken 3 hakem hakkında ise incelemenin devam ettiği açıklandı. Zorbay Küçük ise incelemenin devam ettiği isimler arasında yer alıyor. Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay hakkındaki incelemenin devamı kararı verildi.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLER NE CEZASI ALDI?

PFDK, 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi. Zorbay Küçük, Mertcan Tubay ve Melih Kurt için inceleme devam edecek.