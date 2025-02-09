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Depremden gelen gürültü dayanılmaz! Uzmanlar 3 senaryoyu sıraladı
Tarih
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Dünya
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 | Berrak Arican

Depremden gelen gürültü dayanılmaz! Uzmanlar 3 senaryoyu sıraladı

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde 26 Ocak'tan bugüne kadar 9 bine yakın deprem oldu. Kolumbo Yanardağı'nın aktif hale gelmesinden endişe duyuluyor. Uzmanlar, büyük bir depremin etkileri üzerine hesap yaparken yerli halkın bir kısmı Santorini Adası'ndan kaçmamakta ısrarcı. Deprem nedeniyle meydana gelen uğultuların, gürültülerin korkutucu olduğunu söyleseler de evlerini terk etmek istemediklerini söylüyorlar.

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 09:45

Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde 2 haftada yaklaşık 9 bin deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler, büyük endişeye neden oldu. Denizaltındaki Kolumbo Yanardağı'nın aktif hale gelme ihtimali ise endişeleri zirveye çıkardı. Yunan basını, sürekli üretilen depremleri Yunan mitolojisinde Etna Yanardağı'nın altına hapsedilen dev Enkelados'un nefesine benzetmeye başladı. 

Ege Denizi'ndeki Santorini'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor! Uzmanların hepsi aynı korkutan yorumu yaptı - 2. Resim

''DEPREMDEN GELEN GÜRÜLTÜ DAYANILMAZ''

15 bin nüfuslu Santroini Adası'ndaki binlerce insan kaçtı, büyük kitlesel bir göç yaşandı. Adanın dörtte üçü denizden ya da havadan tahliyelerle evlerini terk etti. Fakat bazıları gitmeyi tercih etmedi. Bazı ada yerlileri, evlerini terk etmek istemediklerini, uykusuz gecelere katlandıklarını dile getirdi. BBC'ye konuşan ada sakini Margarita Karamolegkou, "Depremden gelen gürültü... dayanılmaz. Evimde bile dayanılmaz hale geldi. Gün geçtikçe yorgun hissettim ama korku hissetmedim. Evimi ve geride kalan insanları terk edemiyorum." dedi.

 

YAĞMAYI ENGELLEYEN GÖNÜLLÜ EKİP

Yerel bir gönüllü ve tüccar olan Matthaios Fytros ise, "Savunmasızları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Engelli insanlar, yaşlılar, birçoğu yürümekte zorluk çekiyor ve evlerine ulaşmak zor. Büyük bir deprem olursa, tam olarak nerede yaşadıklarını biliyorum ve itfaiyecilerle birlikte olabildiğince çabuk onlara ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Yerel sakinlerden oluşan bir ekip adada devriye gezerek terk edilmiş mülklerin yağmalanmasını önlüyor ve ihtiyacı olanlara yardım ediyor.

3 SENARYO

Öte yandan Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, depremlerle ilgili 3 senaryonun olduğunu söyledi. Sismik dizilimin yüksek seviyelerde seyretmeye devam ettiğini söyleyen Lekkas, dalgalanmalar, gerilemeler ve yükselişler gösterdiğini söyledi.

Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler - 3. Resim

İlk olasılık depremlerin zamanla daha az sıklıkta yaşanması, sıklığının ve büyüklüğünün azalması. İkinci olasılık ise daha büyük bir depremin yaşanması. Üçüncü ihtimal ise 6 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi. Bu ihtimalde ise tsunami tehlikesi var. 

Ege Denizi'ndeki depremlerin sebebi ne? Yunan Adası Santorini'de inceleme yapan uzmandan korkutan sözler - 5. Resim

4'ÜN ÜZERİNDE ÇOK SAYIDA DEPREM

Bir diğer yandan Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'nın günlük sismik veri analizi verilerine göre, 6 Şubat Perşembe günü 90'dan fazla deprem kaydedildi . Bunlardan 18'inin Richter ölçeğine göre büyüklüğü 4 veya daha büyük, 5'inin ise 4,5 veya daha büyük olduğu belirtildi. Günün en büyük depremi ise 4,7 büyüklüğünde kaydedilirken , depremlerin çoğu Anydro'nun güneybatısında, çok azı ise kuzeydoğuda meydana geldi.

 

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