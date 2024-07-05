Depresyon yüzünden başladı bir daha bırakamadı! Benzin bağımlısı kız herkesi şoke ediyor

05 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:29

Kanada'nın Ontario bölgesinin Welland kentinde yaşayan 20 yaşındaki Shannon, depresyon duygusuyla başa çıkmak için bu maddeyi içmeye başladığını ve bağımlı olduğunu dile getirdi.

Günde 16 çay kaşığına kadar benzin tüketebildiğini belirten kadın, risklerin farkında olmasına ve dayanılmaz göğüs ağrıları ve baş dönmesiyle boğuşmasına rağmen ölümcül bağımlılığından kurtulamadığını ifade etti.

"TATLI VE EKŞİ"

Shannon, benzinin tadını "Tadı tatlı ve ekşi, ekşi bir sos gibi" diyerek ifade ederken, "Bunun güvenli olmadığını biliyorum, bunun beni öldüreceğini de biliyorum ama yine de duramıyorum. İlk başta karıncalanma oluyor, sonra boğazımın arkasını yakıyor. Bir yere giderken bile yanımdan ayırmıyorum. Onu küçük bir su şişesine koyuyorum." diye konuştu.

Shannon, benzini içmenin "en sevdiği" yolunun doğrudan kutudan içmek olduğunu söylerken, aynı zamanda benzini shot bardaklarına boşalttığını da söyledi.