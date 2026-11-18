İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Devrik liderin oğlu Rıza Pehlevi, İsrail'i övüp İran'ı tehdit etti: Tek yol ortadan kaldırmak İran'ın devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, düzenlenen çevrim içi bir etkinlikte bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İran'a yönelik saldırılarda halkı değil, Tahran yönetimini hedef aldıklarını iddia etti. Herzog, İran'ın dünya genelindeki faaliyetleriyle mücadele için uluslararası bir koalisyon kurulmasını istedi. Rıza Pehlevi, mevcut İran yönetiminin ayakta kalmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, tehditle başa çıkmanın tek yolunun onu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Pehlevi, İsrail'in yalnızca kendi halkına değil, tüm dünyaya hizmet eden büyük bir ulus olduğunu öne sürdü. Pehlevi, Ocak 2026'da İsrail basınına verdiği demeçte de İran yönetimi ve Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı uluslararası yardım talebinde bulunmuştu.

Pehlevi ile Herzog, Ben-Gurion Üniversitesi ile Chaim Herzog Orta Doğu Araştırmaları ve Diplomasi Merkezinin ortaklaşa düzenlediği çevrim içi etkinlikte konuşma yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasında, İran'a karşı düzenledikleri saldırılarla halkı değil, Tahran yönetimini hedef aldıklarını iddia etti.

"TEHDİTLE BAŞA ÇIKMANIN YOLU ONU ORTADAN KALDIRMAK"

Herzog, İran'ın "dünya genelindeki faaliyetleriyle kararlılıkla mücadele etmek" amacıyla uluslararası bir koalisyon kurulmasını istedi.

Mevcut İran yönetiminin ayakta kalmasına izin verilmemesi çağrısında bulunan Pehlevi ise "Varoluşsal bir tehditle başa çıkmanın tek yolu onu ortadan kaldırmaktır." ifadesini kullandı.

"İSRAİL TÜM DÜNYAYA HİZMET EDİYOR"

Pehlevi ayrıca, İsrail'i "esaret altında tutulmuş ve sürgüne gönderilmiş bir halkın evine dönerek yalnızca kendi halkına değil, tüm dünyaya hizmet eden büyük bir ulus" olduğunu iddia etti.

Ocak 2026'da İsrail basınına konuşan Pehlevi, İran yönetimi ve Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı uluslararası yardım talep etmişti.