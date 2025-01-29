Dini festival felakete dönüştü! Yüz binler akın etti, bariyerler aşıldı, izdiham yaşandı: Ölü ve yaralılar var

29 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:53

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde düzenlenen, dünyanın en büyük dini toplantısı olarak lanse edilen Maha Kumbh Festivali'nde izdiham yaşandı. Olay yerinden yayımlanan görüntülerde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

Hindistan'da yine bir izdiham olayı yaşandı. Uttar Pradesh eyaletine bağlı Prayagraj şehrinde, dünyanın en büyük dini toplantısı bir felakete dönüştü. India Today gazetesinin haberine göre, 12 yılda bir düzenlenen ve 45 gün süren festivalde izdiham çıktı.

İzdihamda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu.

BARİYERLER AŞILDI İZDİHAM YAŞANDI

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, Triveni Sangam Nehri'ne yıkanarak günahlarından arınmak amacıyla giden bazı kişilerin, bariyerlerin üzerinden atlaması nedeniyle izdiham yaşandığını bildirdi.

13 Ocak'ta milyonların katılımıyla başlayan festival kapsamında, kentte ziyaretçilerin konaklaması için 160 binden fazla çadır ve yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda geçici yollar inşa edildi.

Bu yıl "kutsal su" olarak kabul edilen, Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktadaki Triveni Sangam Nehri'ne, 45 gün boyunca 400 milyondan fazla Hindu'nun "hacı" olmak için girmesi bekleniyor.

FESTİVAL 60 MİLYON KİŞİYLE DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

Hindular, kutlamalar sırasında Ganj Nehri'nde yıkanmanın günahlardan arınmalarına ve ölüm ile yeniden doğuş döngüsünden kurtulmalarına yardımcı olacağına inanıyor.

Maha Kumbh Mela, "dünyanın en büyük dini festivali" kabul ediliyor. Allahabad kentinde, 2001 yılında Ganj Nehri'ne girmek için aynı gün bir araya gelen 60 milyon kişi, dünya rekoru kırmıştı.

Ayrıca milyonlarca Hindu, Kovid-19 salgınına rağmen 2021 yılında Triveni Sangam Nehri'ne girerek yıkanmıştı.