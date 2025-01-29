Kıyamet Saati'nde zaman daraldı: Yok oluş artık daha yakın

29 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:35

Bilim insanlarının ABD'de insanlığın yok oluşuna ne kadar yakın olduğunu göstermek için 1947'de oluşturdukları sembolik 'Kıyamet Saati'nde zaman daraldı. Saat, gece yarısına 100 saniyeden 89 saniye kalaya ayarlandı.

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İnsanlığın 'kendi eliyle' yok oluşa ne kadar yakın olduğunu göstermek için oluşturulan simgesel 'Kıyamet Saati' tarihindeki en ileri noktaya getirildi. ABD Atom Bilimcileri Bülteni Bilim ve Güvenlik Kurulu, başkentteki ABD Barış Enstitüsündeki basın toplantısında, Kıyamet Saati'nin kadranını 00.00'a 89 saniye kalaya ayarladı.

KIYAMET SAATİ NEDEN ERKENE ÇEKİLDİ?

Kurulun başkanı Daniel Holz, Kıyamet Saati'nde ayarlama yaparken iklim değişikliği, nükleer silahların yayılması, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, pandemi tehdidi ve askeri operasyonlarda yapay zekanın kullanılması gibi ayarlamayı etkileyen tehditleri sıraladı.

Holz, son iki yıldır gece yarısına 90 saniye kala duran Kıyamet Saati için, "Bu felaketin eşiğinde yapmak istemediğiniz tek şey bir adım ileri gitmektir." dedi.

NÜKLEER TEHDİDİ DE ETKEN

Kuzey Kore, Rusya ve Çin gibi ülkelerin nükleer programlar geliştirmek için işbirliği yapmaları konusundaki endişelerini dile getiren Holz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta nükleer silah kullanmaktan bahsetmesini de "korkutucu" olarak niteledi.

YOK OLUŞ FELAKETİ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİYOR

ABD'nin Japonya'ya karşı tarihte ilk kez atom bombası kullanmasından 2 yıl sonra 1947'de Chicago Üniversitesindeki atom bilimcileri öncülüğünde sembolik olarak oluşturulan Kıyamet Saati, insanlığın kendi ürettiği özellikle nükleer teknoloji ile yok oluş felaketi tehlikesine dikkati çekmeyi amaçlıyor.