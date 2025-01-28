Uydu görüntülerindeki ilginç yazılar! Birileri mesaj mı vermek istiyor? Ülke bu olayla çalkalanıyor

28 Ocak 2025 12:41 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:58

ABD'nin California eyaletinde Hollywood kabusu olarak adlandırılan yangınların merkezi Los Angeles'da ilginç Google Haritalar görselleri endişeye neden oldu. Haritalara göre, bir sanayi bölgesindeki uydu görüntülerinde yerlerde ''Help (Yardım)'', "Traffico (Trafik)'' gibi yazıların olduğu görüldü.

ABD'de 29 kişinin ölümüne neden olan Los Angeles yangınlarının yaşanmasının ardından ilginç bir keşif yapıldı. Google Haritalar'ın uydu görüntülerine, terk edilmiş bir sanayi bölgesinde yerlere yazılmış mesajlar bulundu. Görüntülere göre yerlere, "Help" (Yardım) ve "Traffico (Trafik)'' gibi kelimeler yazılmış.

Endişelere neden olan bu yazıların hurda ya da inşaat malzemesi kullanılarak yazıldığı fark edildi. Üstelik bu yazılar sadece bir yere değil birçok yere yazılmış bir haldeydi.

''ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ GİBİ''

Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı, milyonlarca kişiye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı, bölgenin Pasifik Union Demiryolu’nun yanında yer aldığına dikkat çekerek, bu yerin nakliye ve taşımacılık için uygun olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, bölgenin harabe görüntüsüne işaret ederek, "ABD’de böyle bir yer olduğuna inanmak zor. Üçüncü dünya ülkesi gibi görünüyor" dedi.

BAŞKA YAZILAR DA VAR

Görüntüler daha ayrıntılı incelendiğinde ise 'yardım ve trafik' kelimelerinin haricinde bir noktada ''money (para)'' yazdığı da görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu yazıların eğlence amaçlı yazılmış olabileceğini öne sürdü.

Metro.co.uk haber sitesine göre, bir başka yazı ise 'LAPD' [Los Angeles Polis Departmanı] ve 'Federal' kelimeleriydi. Living Atlas'tan alınan görüntüler, işaretlerin 15 Ağustos 2024'ten bu yana orada olduğunu gösteriyor. Fakat 20233 görüntülerinde bu yazılar yer almıyor.

YASA DIŞI OLAYLARLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Los Angeles, ABD'de insan ticaretinin en çok yayıldığı 3 noktadan biri olunca, yazılar, yetkililerin dikkatini bölgedeki yasadışı faaliyetlere, özellikle de insan ticareti olaylarına çekmeye çalıştığı yönünde iddialara da yoruldu.