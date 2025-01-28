'Zehirli kül' uyarısının ardından can kaybı yükseldi! Los Angeles yangınlarında son durum

28 Ocak 2025 09:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:36

ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles yangınları yüzde 95 oranında kontrol altına alınırken bir acı haber daha geldi. Hollywood kabusu olarak adlandırılan yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 29'a yükseldi. Uzmanlar, bölge için 'zehirli kül' uyarısında bulundu.

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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles yangınları 7 Ocak'ta çıktı ve günlerce kontrol altına alınamadı. Peş peşe başlayan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. California Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresi’nden yapılan açıklamada ise, 23 bin 448 dönümlük alana yayılan Palisades Yangını'nın yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı kaydedildi.

14 bin 21 dönümlük alana yayılan Eaton Yangını’nın ise yüzde 99 oranında söndürüldüğü aktarıldı. Toplamda en az 16 bin 291 yapının kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, 2 bin 90 yapıda ise hasar oluştuğu ifade edildi.

''ZEHİRLİ KÜL AKINTISI'' UYARISI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Joe Sirard ise Los Angeles'taki yangın bölgesinde hava durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sirard, yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydetti.

Çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulunan Sirard, az miktardaki yağışın dahi çamur seli riskini artırdığını dile getirdi.

HOLLYWOOD KABUSU: LOS ANGELES YANGINLARI

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 29 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.