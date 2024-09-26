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Dini ritüel faciayla sonuçlandı: Onlarca kişi nehir boğuldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:31
Dini ritüel faciayla sonuçlandı: Onlarca kişi nehir boğuldu

Hindistan'ın Bihar eyaletinde yüzlerce kişi dini ritüel için nehre girdi. 'Jivitputrika Festivali' sırasında çok 37'si çocuk, 46 kişi boğularak hayatını kaybetti. 

Hindistan​'daki yine bir dini ritüel faciayla sonuçlandı. Bihar​ eyaletinde 'Jivitputrika Festivali' kapsamında yüzlerce kişi nehre girdi. Kadınların çocuklarının iyiliği için oruç tutarak nehre girdiği ritüelde çok sayıda kişi boğuldu. 

Dini ritüel faciayla sonuçlandı: Onlarca kişi nehir boğuldu - 1. Resim

NEHİRDE 46 KİŞİ BOĞULDU

15 farklı bölgede gerçekleşen dini ritüel sırasında 37'si çocuk toplamda 46 kişi hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri, kayıp kişiler olduğunu da bildirdi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 

AİLELERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Eyalet Başbakanı Nitish Kumar, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve ailelere tazminat ödeneceğini duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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