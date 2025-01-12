Diş ağrısı diye gitti kanser olduğunu öğrendi! Uzman isimden önemli açıklamalar

12 Ocak 2025 15:57 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:18

İngiltere'de 78 yaşındaki bir adam, alt sol azı dişinin oynamasıyla beraber ağrı çekmeye başladı. Diş hekimine giden yaşlı adam, dişinin çekilmesinin ardından aslında kanser olduğunu öğrendi.

İngiltere'de 78 yaşındaki bir adam, diş ağrısı şikayetiyle doktora gitti. Doktor, azı dişinin oynadığını ve çekmenin en doğru yol olacağını söyledi. Yaşlı adamın dişi çekildi ve ardından çenesinde şişlik meydana geldi. Endişeye kapılan adam, tekrar doktora gittiğinde çenesinde bir lezyon olduğu ortaya çıktı.

KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Yaşlı adama birtakım testler yapıldı ve prostat kanseri olduğu, kanserin vücudunun diğer bölgelerine yayıldığı tespit edildi. Ağız ve diş cerrahı olarak çalışan Dr. Andrej Bozic, "Prostat kanseri, diğer birçok kanser türü gibi çeneye metastaz yapabilir." açıklamasında bulundu ve nedenini de açıkladı:

"Bunun nedeni çene kemiğinin zengin bir kan kaynağına ve aktif kemik iliğine sahip olması, burayı metastatik kanser hücrelerinin yerleşip büyümesi için uygun bir yer haline getirmesidir."

KANSERİN GENİŞ BİR ALANA YAYILDIĞININ İŞARETİ

Çene bölgesinde metastatik prostat kanseri nispeten nadir görülür, ancak ortaya çıktığında genellikle kanserin geniş bir alana yayıldığının bir işaretidir.

Çene metastazlarının belirtileri belirsiz olabilir ve sıklıkla daha yaygın diş problemlerini taklit edebilir; bu da diş hekimlerinin altta yatan daha ciddi durumları tespit etmesini zorlaştırabilir.

Dr. Bozic, "Hastalar çenede kalıcı şişlik, ağrı, belirgin bir neden olmaksızın dişlerin gevşemesi veya diş çekimi sonrası iyileşmenin gecikmesi gibi semptomlar yaşayabilirler" dedi ve "Çenede uyuşma veya karıncalanma da görülebilir, bu sinir tutulumunun işareti olabilir" diye de ekledi.