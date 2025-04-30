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 | Berrak Arican

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

İngiltere'nin Dunstable şehrinde 13 yaşındaki Kian Roban, doktorların hastalığını aylar sonra fark etmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Çocuğun yüzündeki şişliği dişine bağlayan doktorlar, her defasında çocuğu eve gönderdi.

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Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 12:22

İngiltere'nin Dunstable şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Kian, 14. yaş gününe 1 hafta kala hayatını kaybetti. Kian'ın ölümü ise doktorların bir türlüğü hastalığını dikkate almayıp, diş ağrısı diyerek fark etmemelerinden kaynaklandı.

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

2 AYDA 5 KEZ HASTANEYE GİTTİLER

Kian'ın yüzünde meydana gelen bir şişlik nedeniyle annesi doktora götürdü. Doktorlar şişliğin yeni çıkan bir diş nedeniyle olduğunu söyledi. Fakat belirtiler arttı, anne Lianne Roban, 2 ay içinde oğlunu 5 kez hastaneye götürdü, her seferinde personel onları eve gönderdi.

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

BİR DOKTOR TÜMÖRÜ FARK ETTİ

Lianne aylar sonra oğluyla gerçek anlamda ilgilenecek bir doktor buldu. Doktor, şişliğin yeni çıkan bir diş nedeniyle değil yanağındaki büyük bir tümör nedeniyle olduğunu söyledi ve Kian acil olarak yoğun bakıma alındı.

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

Aylarca kemoterapi gören Kian'ın kanseri yayıldı ve beyninde de tümör olduğu fark edildi. The Sun'ın haberine göre, doktorlar Kian için çok geç kalındığını ve artık yapacak bir şey olmadığını söyleyerek eve gönderdiler. Kian, 14. doğum gününe bir hafta kala hayatını kaybetti.

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

OĞLUNUN CENAZESİNİ EVDE TUTMAK ZORUNDA KALDI

Anne Lianne'nin tek travması ise oğlunu kaybetmek olmadı. Kian evde hayatını kaybettiğinde, cenaze işlemleriyle ilgilenen şirketlere levazımatçılar resmi tatil nedeniyle çalışmıyordu. Lianne, oğlunun cansız bedenini bir süre evde tutmak zorunda kaldı. Komşular ise odanın sıcaklığının artmaya başlaması nedeniyle eve vantilatörler getirdiler.

Diş ağrısı diyerek eve gönderdiler ölümcül hastalık çıktı! Oğlunun cenazesini evde tutmak zorunda kaldı

Kian'ın cenazesi bir süre sonra bir cenaze evine kaldırıldı fakat geciken işlemler nedeniyle ölüm kaydı yapılamadı. Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Lianne yaşadığı travmanın ardından daha da perişan oldu. Kian için bir bağış platformu oluşturuldu. Lianne, ''Onu onurlu bir şekilde uğurlamak istiyorum'' dedi.

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