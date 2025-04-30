Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arican

İkinci el mağazasından aldığı giysi yüzünü mahvetti! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Sosyal medya platformu TikTok'ta videolar çeken bir genç, ikinci el mağazasından aldığı bir kıyafet nedeniyle korkunç bir cilt hastalığına yakalandı. Genç, yaşadıklarının ardından ikinci el kıyafetler konusunda oldukça önemli bir uyarıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İkinci el mağazasından aldığı giysi yüzünü mahvetti! Uzmanlardan kritik uyarı geldi
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 11:11

TikTok videolarıyla sosyal medyada tanınan bir genç, ikinci el mağazalarından aldığı bir kıyafet nedeniyle bir cilt enfeksiyonuna yakalandı. Cildinde küçük kabarcıklar, şişlikler oluşan genç, çektiği video ile başına gelenleri anlattı. Hastalığının molluscum contagiosum olduğunu söyleyen genç, hastalığın ciltten cilde ya da cinsel temas yayıldığını, hatasının ise ikinci el mağazasından aldığı kıyafeti yıkamadan kullanması olduğunu söyledi.

İkinci el mağazasından aldığı giysi yüzünü mahvetti! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

UZMANLARDAN UYARI!

Gencin videosunun ardından açıklamalarda bulunan Cornell Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Frances Kozen, giysilerin genellikle yumuşatıcı, leke tutmayan veya su tutmayan kaplama veya tahrişe, kızarıklığa veya kaşıntıya neden olabilen küf önleyici bir madde ile işlendiğini söyledi. New York'ta kurul onaylı dermatoloğu olan Dr. Charles Puza da kıyafetleri giymeden önce yıkamanın oldukça önemli olduğunu belirtti. Puza, bu kıyafetlerin üzerinde ''Cildinizde istemeyeceğiniz birçok şey var'' dedi.

İkinci el mağazasından aldığı giysi yüzünü mahvetti! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

TEHLİKE SADECE GİYSİLERDE DEĞİL

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise saçkıran üzerinden verdiği örnekte, ''Hasta olan birinin kullandıktan sonra dezenfekte etmediği giysiler, havlular ve yatak takımları aracılığıyla yayılabilir" uyarısında bulundu.

Sıkça Sorulan Sorular

Molluscum contagiosum hastalığı nedir?
Molluscum contagiosum, özellikle çocuklarda görülen, inci parlaklığında parlak kabartılar ortaya çıkaran, çiçek virüsü kaynaklı bulaşıcı bir cilt enfeksiyonudur. Bu hastalık, genellikle ağrısız, inci gibi parlak kabartılar şeklinde cilt lezyonlarına neden olur.Molluscum contagiosum virüsü, doğrudan cilt temasıyla veya enfekte yüzeylere dokunarak yayılır.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burun kanaması şikayetiyle gitti, altından ölümcül hastalık çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle okuldan eve gönderildi, ölümcül hastalık ortaya çıktı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.