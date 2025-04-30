İkinci el mağazasından aldığı giysi yüzünü mahvetti! Uzmanlardan kritik uyarı geldi

Sosyal medya platformu TikTok'ta videolar çeken bir genç, ikinci el mağazasından aldığı bir kıyafet nedeniyle korkunç bir cilt hastalığına yakalandı. Genç, yaşadıklarının ardından ikinci el kıyafetler konusunda oldukça önemli bir uyarıda bulundu.

TikTok videolarıyla sosyal medyada tanınan bir genç, ikinci el mağazalarından aldığı bir kıyafet nedeniyle bir cilt enfeksiyonuna yakalandı. Cildinde küçük kabarcıklar, şişlikler oluşan genç, çektiği video ile başına gelenleri anlattı. Hastalığının molluscum contagiosum olduğunu söyleyen genç, hastalığın ciltten cilde ya da cinsel temas yayıldığını, hatasının ise ikinci el mağazasından aldığı kıyafeti yıkamadan kullanması olduğunu söyledi.

UZMANLARDAN UYARI!

Gencin videosunun ardından açıklamalarda bulunan Cornell Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi olan Frances Kozen, giysilerin genellikle yumuşatıcı, leke tutmayan veya su tutmayan kaplama veya tahrişe, kızarıklığa veya kaşıntıya neden olabilen küf önleyici bir madde ile işlendiğini söyledi. New York'ta kurul onaylı dermatoloğu olan Dr. Charles Puza da kıyafetleri giymeden önce yıkamanın oldukça önemli olduğunu belirtti. Puza, bu kıyafetlerin üzerinde ''Cildinizde istemeyeceğiniz birçok şey var'' dedi.

TEHLİKE SADECE GİYSİLERDE DEĞİL

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise saçkıran üzerinden verdiği örnekte, ''Hasta olan birinin kullandıktan sonra dezenfekte etmediği giysiler, havlular ve yatak takımları aracılığıyla yayılabilir" uyarısında bulundu.