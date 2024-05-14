'Dış müdahale' Rusya’da yük trenini raydan çıkardı! Alevlere teslim olan tren geceyi aydınlattı
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 11:35 - Güncelleme : 14 May 2024 11:48
Rusya'nın Volgograd bölgesinde bir yük treni “dış müdahale” sonucu raydan çıktı. Yakıt deposu ve kereste yüklü vagon kaza sonucu alevlere teslim oldu.
Rusya’nın güneyindeki Volgograd bölgesinde bulunan Kotluban istasyonunda bir yük treninin vagonları yerel saatle 01.55’te raydan çıktı. Yakıt deposu ve kereste yüklü bir vagon alev aldı. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, “Yetkili olmayan kişilerin demiryolu ulaşımına müdahalesi sonucu Kotluban istasyonunda yük treninin vagonları raydan çıktı. İlk bilgilere göre herhangi bir yaralanma olmadı. Kotluban istasyonu bölgesindeki tren trafiği durduruldu” ifadeleri kullanıldı.
YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada ise yangının 03.38'de söndürüldüğü, yangının nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı