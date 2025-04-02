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 | Berrak Arican

'DiscoverEU' (AB'yi keşfet) programıyla Türk gençleri de dahil 36 bin ücretsiz tren bileti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 18 yaşındaki gençlere Avrupa ülkelerine trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı verecek. Avrupa ülkelerine ücretsiz seyahat biletleri için Türk gençleri de başvuru yapabilecek.

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'DiscoverEU' (AB'yi keşfet) programıyla Türk gençleri de dahil 36 bin ücretsiz tren bileti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 16:52

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 'DiscoverEU' (AB'yi keşfet) programıyla gençlere 36 bin seyahat kartı dağıtıyor. Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği ifade edildi.

'DiscoverEU' (AB'yi keşfet) programıyla Türk gençleri de dahil 36 bin ücretsiz tren bileti

İKAMET ŞARTI VE BAŞVURU TARİHLERİ

1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının bildirildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği kaydedildi.

'DiscoverEU' (AB'yi keşfet) programıyla Türk gençleri de dahil 36 bin ücretsiz tren bileti

AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı Erasmus+ kapsamındaki "DiscoverEU", şimdiye kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağlamıştı.

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ETİKETLER
#türkiye
#avrupa birliği
#tren
#eğitim
#seyahat
#gençler
#Discovereu
#Erasmus+
#Ab Ülkeleri
#Hibe Programı
#Dünya
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