Dişine mercek yerleştirildi görme yetisini geri kazanacak!

Kanada'da görme yetisini kaybeden Brent Chapman'ın gözüne kendi dişi yerleştirildi. Diş-göz ameliyatı başarılı geçen Chapman, görme yetisini bu ameliyat sayesinde geri kazanacak. Ayrıca bu ameliyat Kanada'da ilk kez yapıldı.

Kanada'da görme yetisini kaybeden hastalara umut olacak diş-göz ameliyatı gerçekleştirildi. Brent Chapman, 13 yaşındayken Stevens -Johnson sendromu (enfeksiyon ya da ilaç gibi bir tetikleyiciye karşı vücudun aşırı reaksiyon göstermesiyle meydana gelen cilt hastalığı) nedeniyle her iki gözünü kaybetti. Şimdiye kadar 50 ameliyat geçirse de görme yetisini kazanamayan Chapman'e kendi dişinin gözüne yerleştirildiği cerrahi bir prosedür olan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu çare oldu.

BU YÖNTEM SON ÇARE

Kanada'da bu ameliyatı ilk kez olan Chapman'in dişine teleskopik bir mercek takıldı ardından bu diş gözüne yerleştirildi. Vancouver’daki Mount Saint Joseph Hastanesi'nde uygulanan osteo-odonto keratoprotez (OOKP) operasyonu hakkında Dr. Greg Moloney bilgi verdi. Moloney, işlerin, vücutta üretilen en sert madde olan dentin içerdiği için, göz için mükemmel bir destek sağladığını belirtiyor. Ayrıca hastaların kendi dokularının kullanılması nedeniyle reddedilme riski de bulunmuyor. Bu operasyon, diğer tedavi yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda başvurulan son çare olarak kabul ediliyor.

SADECE BİR GÖZ İÇİN YAPILABİLİYOR

Operasyon iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, hastanın dişi çıkarılıp kesildikten sonra içine optik lens yerleştiriliyor ve diş geçici olarak yanağa yerleştiriliyor. Yanağa yerleştirilen dişin etrafında yeni dokuların gelişmesi bekleniyor. Birkaç ay sonra diş, yanağından çıkarılarak gözün ön kısmına yerleştiriliyor. Bu işlem, görmeye başlamak için birkaç ay beklemeyi gerektiriyor. Ancak operasyon sadece bir göz için yapılabiliyor.

YÜKSEK RİSKLERİ VAR

Moloney, işlemin yüksek riskler taşıdığını belirtiyor. Herhangi bir göz ameliyatında olduğu gibi enfeksiyon riski bulunuyor. Ancak OOKP prosedürü, dünya genelinde birçok ülkede uzun yıllardır başarıyla uygulanıyor. 2022’de yapılan bir araştırma, hastaların %94’ünün ameliyat sonrası görme yetisini koruduğunu ortaya koydu. Bu tedavi, görme kaybı yaşayan hastalar için adeta bir umut ışığı.

Öte yandan daha önce, hastalar bu tür ameliyatlar için yurt dışına seyahat etmek zorunda kalıyordu.