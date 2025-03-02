Gezgin şimdiye kadar Kuzey Kore dahil 196 ülke gezdi! 'Gitmeye değmez' dediği ve şaşırtan ülkeyi açıkladı

Arjantinli Nicolas Pasquali, 2017 yılından bu yana 196 ülke gezdi. Dünyada gezmediği sadece 12 ülke kalan Nicolas, bir ülke için 'Gitmeye değmez' derken Türkiye'nin sınır komşularından bir ülkenin kendisini çok şaşırttığını anlattı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen gezgin Nicolas Pasquali, 2017 yılından bu yana ülke ülke gezdi. sosyal medya platformu Instagram'da kendini ''Dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret eden ilk Arjantinli'' olarak tanıtan Nicolas, şimdiye kadar 196 ülkeye ayak bastı. 33 yaşındaki gezgin, 8 yıl süren yolculuğuna Filistin, Vatikan, Tayvan hatta Kuzey Kore'yi de eklemeyi başardı. Kuzey Kore'nin son durağı olduğunu belirten Nicolas, bu ülkeye giriş yapabilmek için bir yıldan uzun süredir onay beklediğini ve sadece Kuzey Kore hükümetine bağlı bir rehberle gezebildiğini anlattı.

KUZEY KORE'DE 72 SAAT KALDI

Kuzey Kore'ye girebilmek için özel bir acente aracılığıyla çalıştığını söyleyen Nicolas, sürecin zorlu geçtiğini belirtti:

"Hakkımda her şeyi araştırdılar; sosyal medya hesaplarımdan seyahat niyetlerime kadar her şeyi incelediler."

Kuzey Kore'nin dış dünyayla bağlantısının neredeyse sıfır olduğunu söyleyen Nicolas, "İnternet yok, sadece hükümet erişebiliyor. Çin sınırında, Çin SIM kartım ve VPN sayesinde birkaç mesaj alabildim." dedi. 15 Şubat'ta Kuzey Kore'ye giriş için izin aldığını anlatan Nicolas, ülkede sadece 72 saat kalabildiğini, uçuşunu ise Çin'den yaptığını söyledi.

''KURALLARA UYMAZSAN İŞİN BİTER''

Nicolas, 5 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye giren ilk Batılı turist grubunda yer alabildiğini ifade etti. Kuzey Kore'de kuralların oldukça katı olduğunu belirten Nicolas, "Tek başına hareket edemiyordun, önde iki arkanda dört rehber seni takip ediyor. Kurallara uyarsan iyi davranıyorlar, aksi takdirde işin biter" dedi.

'GİTMEYE DEĞMEYECEK' ÜLKE

Afrika ülkelerini de geze Nicolas'ın, 'Gitmeye değmez' olarak tanımladığı ülke ise Esvatini (eski adıyla Svaziland) oldu. Güney Afrika'nın içinde yer alan küçük bir krallık olan Esvatini, denize kıyısı olmayan ve bir kral tarafından yönetilen bir ülke. Kralın ülkedeki 42 köyün her birinden bir eşi olduğu belirtiliyor. Pasquali, ülkenin turizm açısından çok az gelişmiş olduğunu ve diğer destinasyonlara kıyasla gezginlere fazla bir şey sunmadığını dile getirdi.

Ülkenin kültürel olarak bazı ilginç özelliklere sahip olduğunu kabul eden Pasquali, geleneklerin çok güçlü olduğunu ancak bölgedeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında büyük bir artı değer sunmadığını belirtti.

EN ŞAŞIRTAN ÜLKE

Pasquali'yi en çok şaşırtan ülke ise Suriye oldu. Suriye hakkında, "Çok fazla olumsuz şey söyleniyor ama gerçek şu ki, insanlar inanılmaz derecede misafirperver. Bana muhteşem şekilde davrandılar ve hayatımda tattığım en iyi mutfaklardan birine sahipler" diye konuştu.

ÇALIŞMADAN GEÇİMİNİ NASIL SAĞLIYOR?

Nicolas Pasquali, çalışmadan geçimini nasıl sağladığına dair şu açıklamayı yaptı:

"Bütçemi detaylı bir şekilde planladım. Bankada çalıştım, hafta sonları tenis dersi verdim. Uber şoförlüğü yaptım, internetten ürün sattım, özel ekonomi dersleri verdim ve üniversitede profesörlük yaptım. 24 yaşında ihtiyacım olan miktarı biriktirdim ve artık o birikimle geçiniyorum."