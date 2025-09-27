Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’deki temaslarına tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu programında eşlik etmek için bulunduğu New York şehrindeki resmi ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Görüşme sırasında bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.

BİR ÖNCEKİ GÜN 3 MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ve Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile ayrı ayrı bir araya görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Faslı mevkidaşı Burita, Hollandalı mevkidaşı van Weel ve Nijeryalı Yusuf Maitama Tuggar ile New York'ta görüştü.