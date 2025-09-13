Menü Kapat
TGRT Haber
 Emir Yücel

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gidiyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 15 Eylül'de düzenlenecek olağanüstü zirve öncesinde bir araya gelecek olan Dışişleri Bakanları’nın ana gündem maddesi İsrail olacak. İşte detaylar…

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var
13.09.2025
13.09.2025
saat ikonu 16:12

, 15 Eylül'deki (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla yarın 'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarınki hazırlık toplantısında İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde sunulacak karar tasarısı ele alınacak.

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HEDEF ALINDI!

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında 'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkati çekmesi bekleniyor.

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

NETENYAHU ATEŞKES İSTEMİYOR!

Saldırının aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin ilk günden bu yana İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarında bulunduğunu vurgulayacağı tahmin ediliyor.

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

İSRAİL'E KARŞI GÜÇLÜ TEPKİ

Bakan Fidan'ın İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerdeki mevcut durumu suiistimale çalıştığını belirtmesinin yanı sıra bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eş güdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki vermeleri gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

FİLİSTİN BM'YE ÜYE OLMALI!

Birçok ülkenin geç de olsa Filistin'i tanıma niyetlerini açıkladığını, bu tanıma ivmesiyle eş zamanlı İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğinin altını çizeceği öngörülen Fidan'ın, Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesini teminen kalıcı ateşkese ulaşılmasının halen elzem olduğunu hatırlatması, Filistin'i tanımaya yönelik yayılan ivmeden istifade ederek Filistin Devletinin Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.

