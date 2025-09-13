Hakan Fidan Katar’a gidiyor! Masada İsrail var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Eylül'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarınki hazırlık toplantısında İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde sunulacak karar tasarısı ele alınacak.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ HEDEF ALINDI!

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkati çekmesi bekleniyor.

NETENYAHU ATEŞKES İSTEMİYOR!

Saldırının aynı zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin ilk günden bu yana İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarında bulunduğunu vurgulayacağı tahmin ediliyor.

İSRAİL'E KARŞI GÜÇLÜ TEPKİ

Bakan Fidan'ın İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerdeki mevcut durumu suiistimale çalıştığını belirtmesinin yanı sıra bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eş güdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki vermeleri gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

FİLİSTİN BM'YE ÜYE OLMALI!

Birçok ülkenin geç de olsa Filistin'i tanıma niyetlerini açıkladığını, bu tanıma ivmesiyle eş zamanlı İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğinin altını çizeceği öngörülen Fidan'ın, Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesini teminen kalıcı ateşkese ulaşılmasının halen elzem olduğunu hatırlatması, Filistin'i tanımaya yönelik yayılan ivmeden istifade ederek Filistin Devletinin Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayacağı tahmin ediliyor.