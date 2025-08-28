Hakan Fidan'dan CHP'ye cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanı'mız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Hakan Fidan, CHP lideri Özgür Özel’in eleştirilerine canlı yayında cevap verdi.

Özgür Özel’in eleştirilere neden olan Tiktok ve Kurtlar Vadisi sözlerine Hakan Fidan, ‘karalama maksatlı eleştirilere bakmıyorum’ dedi.

CHP'NİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

İşte Hakan Fidan’ın CHP’ye cevabı:

Ben bir takım oyuncusuyum, takım kaptanımız Cumhurbaşkanı'mız, yerim dış politika. Ben takımdaki görevimi en iyi şekilde yerime getirmeye çalışıyorum. Bu konuyu iç politikada ucuz siyasetlere alet etmemeye çalışıyoruz. Halkımızın ve partilerin arasında sorular olabiliyor, bunlar önemli. Karalama maksatlı olanlara bakmıyorum.