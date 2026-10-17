Dışişleri Bakanı Fidan'dan Bağdat'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüşme gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdülati ile görüştü.

Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan'la görüştü



Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Bağdat’ta düzenlenen İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı ve Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını Irak’a devretti.

Fidan, toplantı kapsamında Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Hüseyin ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Amedi tarafından kabul edildi



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Bağdat'ta İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.