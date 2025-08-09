Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Merve Yaz

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da! Ankara-Kahire hattında Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da! Ankara-Kahire hattında Gazze diplomasisi
Dışişleri Bakanı Fidan, gündemli diplomasi trafiğini 'da sürdürüyor. Fidan, Mısır ziyareti kapsamında El Alameyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire’yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul’da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan Mısır’da! Ankara-Kahire hattında Gazze diplomasisi

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

GAZZE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Bakan Fidan, Kahire'de yapacağı görüşmelerde Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için Mısır ile atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. İşgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, geçen hafta New York’ta düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sorunları ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıları da ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır temaslarında sadece bölgesel gelişmeler değil ikili ilişkiler de masada olacak. Türkiye ile Mısır'ın başta ticaret olmak üzere çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımlar istişare edilecek.

