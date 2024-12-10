Bakan Hakan Fidan açıkladı: Şartlar oluşursa Şam’da büyükelçilik açılabilir

10 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:06

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyükelçilik için çalışma başlattık. Şartlar oluşursa Şam’da büyükelçilik açılabilir" dedi.

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Suriye'de muhalifler, Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Beşar Esad ailesini de alıp Rusya'ya kaçtı. Ülkede kontrolün tam sağlanması için muhaliflerin çalışmaları sürerken İsrail ordusu güvenliği bahane göstererek Golan Tepelerini işgal etti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail'e tepki yağarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "İsrail, Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getirmek istiyor" dedi.

ŞAM'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇILACAK MI?

Muhaliflerin kontrolü ele geçirip Esad rejimine son vermesinin ardından Türkiye'nin Şam'da büyükelçilik açıp açmayacağı merak konusu olmuştu. Bakan Fidan, "Şam’da büyükelçilik açılacak mı?" soruna da cevap verdi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA ŞAM'DA BÜYÜKELÇİLİK AÇILABİLİR"

Türkiye'nin Büyükelçilik için çalışmalara başladığını aktaran Bakan Fidan, "Şartlar oluşursa Şam’da büyükelçilik açılabilir" ifadelerini kullandı.