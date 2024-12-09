Son dakika | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye mesajı: Gereken desteği vermeye hazırız

09 Aralık 2024 11:25 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:00

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Esad rejiminin halkıyla barışma yoluna gitmediğini söyleyen Bakan Fidan, "Gelişmeler ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı" dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamak için her türlü sorumluluğu üstleneceklerini belirten Fidan, Suriyelilerin ülkelerine güvenli biçimde dönüşü için de çalışacaklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da 15. Büyükelçilik Konferansı’nın açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

"ESAD HALKIYLA BARIŞMA YOLUNA GİTMEDİ"

"Dün Suriye​'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı oldu. BM​'nin Suriye halkına el uzatıp destek vermesini bekliyoruz. Kalıcı çözüm, barış​ ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini en başından beri söyledik. Ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanıdığımız fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Bilhassa rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara olumlu cevap vermemesi, ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLADI"

Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başladı, artık ileriye odaklanmak gerek. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupları kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu sürdürmekteyiz. Türkiye bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarını sağlamak için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecek. Suriyelilerin güvenli geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"DEAŞ VE PKK'NIN SURİYE'DEKİ DURUMDAN FAYDALANMASI ÖNLENMELİ"

Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak. Suriye halkının da bu altın fırsatı değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlemesi, Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkaracaktır. Bunun için her türlü çalışmayı sürdüreceğiz.

"HERKER SURİYE'Yİ TERK ETTİĞİNDE BİZ YANLARINDA OLDUK"

Suriye bizlere diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu göstermiştir. 13 yıldır doğru bildiğimizi söyledik. Herkes Suriye'yi terk ettiğinde biz yanlarında olduk. Onlar için umut ışığı olduk. Adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladık. Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil bölgemiz için de huzur ve refah istediğimizi samimiyetle gösterdik."