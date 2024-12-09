Esad rejiminin yıkılışı Türk basınında böyle yankılandı! "61 yıllık zulüm, 11 günde bitti"

09 Aralık 2024 09:47 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 10:01

Suriye'de 61 yıllık Esad rejimini muhalifler 11 günde bitirdi. Suriye'de geçen iç savaşın ardından yeni bir döneme girildi. Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar, Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad ailesini de aldığı gibi Rusya'ya kaçtı. 61 yıllık Esad rejiminin son bulması Türk basınında manşetlerde birinci sırada yer aldı. İşte Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türk basınında atılan manşetler...

Suriye'de hedef Türkiye gibi olmak! Geçici hükümetin planını açık açık anlattı

Suriye'de hedef Türkiye gibi olmak! Geçici hükümetin planını açık açık anlattı

Suriye​'de Beşar Esad​ rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam​'ın merkezine muhalif güçler girdi. Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermiş oldu.

Esad rejiminin saldırılarından kaçan milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir yanına dağılmıştı. Esad rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriyeli göçmenler yaşadıkları ülkelerde sokaklara çıkarak kutlamalar yaptı.

ESAD'IN ÇÖKÜŞÜ GENİŞ YANKI BULDU

Esad rejiminin yıkılışı hem dünya basınında hem de Türkiye basının da geniş yankı buldu. İşte Türk basınında Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte atılan bazı manşetler...

"EMEVİ CAMİİ'NDE ŞÜKÜR SECDESİ!"

Türkiye Gazetesi, Esad'ın yıkılışını "Emevi Camii'nde şükür secdesi! 61 yıllık zulüm, 11 günde bitti" başlığıyla duyurdu. Haberde; Suriye halkının 61 yıllık zulmü 11 günde bitirdiği belirtildi. "Şam düştü, Baas rejimi çöktü, Esad kaçtı" denilen haberde; yüz binlerce kişinin Şam’ın sembolü Emevi Camii’nde toplanıp dua ederek özgür Suriye’nin ilk gününü kutladığını aktardı.

"ZULÜM BİTTİ DÖNÜŞ ZAMANI"

Sabah Gazetesi de Esad'ın yıkılışını "Zulüm bitti, dönüş zamanı" başlığıyla duyurdu. Suriye'de dün yaşananları tarihi bir gün olarak nitelendirilen haberde; 13 yıllık iç savaş sona erdi. Yıllardır ülkesini demir yumrukla yöneten Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Binlerce sığınmacı Türkiye-Suriye sınırına akın etti. Ülkede yeni bir dönem başlıyor" ifadeleri kullandı.

"ŞAM DÜŞTÜ, ESAD KAÇTI"

Hürriyet ise gelişmeyi "Şam düştü, Esad kaçtı" başlığıyla duyurdu. Haberde; Suriye'de Halep, Hama ve Humus'u alan HTŞ dün başkent Şam'a girdi. Ülkeyi 61 yıldır demir yumrukla yöneten rejimin son lideri Beşar Esad devrildi. Rusya, Esad ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını açıkladı" denildi.

"SURİYE'DE İÇ SAVAŞ BİTTİ"

Sözcü gazetesi ise Esad'ın yıkılışını "Suriye'de iç savaş bitti" başlığıyla aktardı. Haberde; HTŞ'nin iktidarı devraldığını ve 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü belirtildi. Suriye'deki terör örgütü PKK'nın da Fırat'ın batısına sürüldüğü bildirildi.

"ŞAM DÜŞTÜ!"

Cumhuriyet Gazetesi ise Esad'ın yıkılışını "Şam düştü! Suriye'de Beşar Esad ülkesini terk etti. 61 yıllık Baas rejimi sona erdi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

"SABIR VE ZAFER!"

Yeni Şafak gelişmeyi, "Muhalifler Şam'ı 61 yıllık Baas zulmü bitti. Sabır ve Zafer!" başlığıyla duyurdu. Suriye'deki acıların ve gözyaşların nihayet dindiği belirtilen haberde; "61 yıllık Baas, 54 yıllık Esad diktatörlüğü son buldu. Esad ülkeden kaçarken, başta Şam olmak üzere ülkenin her şehrinde bayram vardı" denildi.

'YENİ SURİYE' BAYRAMI"

Akşam Gazetesi de okurlarına gelişmeyi; "Esed kaçtı, 61 yıllık rejim yıkıldı. 'Yeni Suriye' Bayramı" başlığıyla aktardı. Haberde; "2011'de 'daha fazla özgürlük' talebiyle başlayan Suriye'deki halk hareketi, büyük acıların yaşandığı bir sürecin ardından Esed rejiminin yıkılmasıyla zafere ulaştı" denildi.

"ABD VE İSRAİL İLE BİRLİKTE NEYİN BAYRAMINI KUTLUYORSUNUZ"

Aydınlık Gazetesi'nin attığı manşet ise oldukça dikkat çekti. Esad'ın yıkılışı ve düzenlenen kutlamaların hedef alındığı haberde; ABD ve İsrail ile birlikte neyin bayramını kutluyorsunuz" başlığı atıldı. Suriye'nin bölündüğü ve Ortaçağ karanlığının Suriye'nin üzerine çöktüğü öne sürülen haberde; Suriye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine itiliyor. Sığınmacı sorunu büyüyor. ABD ve İsrail'in Türkiye'yi bölme tehdidi ağırlaşıyor" ifadeleri kullandı.