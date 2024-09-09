Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor! Kahire'den Türkiye'ye özel davet

09 Eylül 2024 16:03 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:17

Türkiye yarın düzenlenecek olan Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Toplantıya katılacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinmesi bekleniyor. Türkiye'nin yürüttüğü normalleşme süreçleri ve Orta Doğu'daki kritik rolü, bölge ülkelerinin Türkiye ile yakınlaşma sürecini de hızlandırıyor.

Türkiye Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'ne davet edildi. Davete Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi yılda 2 kez Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanıyor. Arap Ligi’nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık, Türkiye’nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. 162'nci Olağan Toplantıda konuşacak Hakan Fidan'ın, Türkiye-Arap Ligi ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinmesi bekleniyor. Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, resmi ziyaretler kapsamında ilk kez Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüşlerdi.

Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye'nin Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle yürüttüğü normalleşme süreçleri ve Türkiye'nin bölgedeki rolüne duyulan ilginin bir yansıması olarak değerlendirildi. Kaynaklara göre, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut iş birlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor.

Türkiye son zamanlarda Arap Ligi ile yakın temas halindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ekim 2023 ve Ağustos 2024 tarihilerinde Arap Ligi Genel Sekreteri Abul Gehit ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin girişimlerinin neticesinde Mayıs 2024'te düzenlenen 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde "Türkiye’nin Arap Devletlerinin İçişlerine Müdahalesi Hakkında Arap Bakanlar Komitesi" lağvedildi ve Zirve Bildirisinde Türkiye aleyhinde bir hususa yer verilmedi.