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 | Selahattin Demirel

Dışişleri'nden Hindistan-Pakistan ateşkesine açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.

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Dışişleri'nden Hindistan-Pakistan ateşkesine açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 18:07

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, taraflar "doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya" çağrıldı.

"BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE..."

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güney Asya'da istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi bakımından, benzer gerginliklerin önlenmesini sağlayacak diyalog mekanizmalarının, terörle mücadele alanı dahil olmak üzere, kurulması gerektiği aşikardır. Başta ABD olmak üzere, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan tüm ülkelere teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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