Doğa yürüyüşü için çıktı geri dönemedi! Nepal'de ekipler cansız bedenini buldu

Nepal'de, Kathmandu Post'un haberine göre Bajura güvenlik güçleri, doğa yürüyüşü yapan 20 yaşındaki gencin kaybolduğuna ilişkin ihbar aldı. Helikopterle arama kurtarma çalışmasını başlatan yetkililer, bölgedeki kutsal bir ziyaret yeri yakınlarında gencin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

KAR YAĞIŞI VE DONDURUCU SOĞUK

Yetkililer, doğa yürüyüşüne çıkan gencin kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünüyor.

Öte yandan, Kanchanpur bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan başka bir genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalmasının ardından helikopterle kurtarıldı.