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 | Berrak Arican

Doğmamış bebeğin midesinde tespit edildi! Doktorlar bile şoke oldu

Hindistan'da 35 haftalık hamile bir kadın, rutin taraması için doktora gittiğinde erkek bebeğinin midesinde görülen 2 cisim herkesi şoke etti. Dünya genelinde sadece 200 kişide görülen bu olaya uzmanlardan açıklama geldi.

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Doğmamış bebeğin midesinde tespit edildi! Doktorlar bile şoke oldu
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 12:52

Hindistan'da yaşayan 32 yaşındaki, 35 haftalık hamile bir kadın rutin kontrolü için doktora gitti. Erkek bir bebeğe hamile olan kadının ultrason taraması sırasında doktor, ilginç bir durum olduğunu söyledi. Daha önceki taramaları normal çıkan kadının, doğmamış bebeğinin karnında 'kemik içeren ek bir yapı' keşfedildi. Doktor, iki cismin fetüs olduğunu söylediğinde ise herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı.

YENİDOĞAN BEBEK AMELİYATA ALINDI

Anne, bebeği 35 haftalıkken doğum yaptı. Doktolar, yenidoğan bebeği ameliyata alarak midesindeki fetüsleri çıkardılar. Oğlunun da annenin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken böyle bir olayın dünya genelinde sadece 200 kişide görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar, fetüslerin hayatta kalamayacak kadar az gelişmiş olduğunu ifade ettiler. Taramayı gerçekleştiren Dr. Prasad Agarwal, yerel medyaya yaptığı açıklamada , "Bu bebekte çok sıra dışı bir şey fark edecek kadar şanslı ve dikkatliydim; birkaç kemiği ve karnında fetüs benzeri bir yapı bulunduğunu anladım. Bunun normal olmadığını fark ettim. Bu, dünyadaki en nadir vakalardan biri olan 'fetüs içinde fetüs' idi.'' dedi.

FETÜS İÇİNDE FETÜS NEDEN OLUR?

Fetüs içinde fetüs olmasına neyin sebep olduğunu tam olarak bilinmediği fakat genellikle özdeş ikizler olarak rahim içinde gelişim sırasında meydana geldiği belirtildi. Özdeş ikizler, bir spermin bir yumurtayı döllemesi ve daha sonra bu yumurtanın iki ayrı embriyoya bölünmesiyle oluşur. Doktorlar, fetüs içinde fetüs durumunda yumurtanın tam olarak ayrılmadığını düşünüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Fetüs içinde fetüs olayı daha önce yaşandı mı?
Geçtiğimiz yıl bildirilen bir vakada ise Çin'de bir yaşındaki bir kız çocuğunun kafatasının içinde büyüyen bir fetüs tespit edildiğinde, kız çocuğunun gelişimsel gecikmeler yaşadığı ve kafasının normalden büyük olduğu ortaya çıktı .
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