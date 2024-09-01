Doktorun çocuğu ameliyata girdi, hastanın kafatasına delik açtı! Ülke bu skandalı konuşuyor

01 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:14

Avusturya'da bir ormanlık alanda meydana gelen kaza sonucunda ağır kafa travması geçiren 33 yaşındaki bir adam, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hasta, acil ameliyata alındı. Ameliyata ise bir beyin cerrahı ve 13 yaşındaki kızı girdi. Beyin cerrahı doktorun, ergenlik çağındaki kızının acil ameliyata katılmasına izin verdiği iddia edildi. Hatta iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Avusturya'nın Kronen Zeitung gazetesinin haberine göre doktor, kızına hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi. Ameliyat başarılı geçti fakat isimsiz bir ihbarla skandal olay gün yüzüne çıktı.

''BİR KOBAY OLUYORSUN''

Hasta, başına gelenleri haberlerden öğrendi ve harekete geçti. Hastanın avukatı Peter Freiberger olaya ilişkin, ''Orada isteksizce, bilinçsizce yatıyorsun ve bir kobay oluyorsun. Muhtemelen bunu söylemenin başka bir yolu yok... Bu mümkün değil. Bunu yapamazsın." açıklamasında bulundu.

Hastane tarafından hiçbir açıklama yapılmadığını belirten Avukat Freiberger, "Hiçbir temas, açıklama veya özür yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu kesinlikle onur kırıcı'' dedi.

HASTANEDEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

The Telegraph'ın ulaştığı Graz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tüm cerrahi ekiple ilgili soruşturmanın devam ettiği ancak "henüz kızın operasyonda yer aldığına dair somut bir kanıt bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Hastane yönetimi, yaşanan bu olaydan dolayı en derin üzüntüsünü ifade ederek, samimi özürlerini iletiyor ve konuyu tam olarak açıklığa kavuşturmak için çalışmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.