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 | Berrak Arican

Donald Trump ABD halkını memnun edemedi! Ankette sadece Cumhuriyetçiler şaşırtmadı

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump için yapılan bir anketin sonuçlarına göre halkın çoğunluğu Trump'tan memnun değil. CNN'in bağımsız araştırma şirketine göre, halkın yüzde 52'si Trump'ın görevdeki performansını tasvip etmiyor.

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Donald Trump ABD halkını memnun edemedi! Ankette sadece Cumhuriyetçiler şaşırtmadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 16:49

ABD'de 20 Ocak'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın kararları ve politikalarını baştan aşağı değiştirmeye başladı. Halk, Trump'ın görevdeki performansını ise beğenmedi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 24-28 Şubat tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 212 kişiyle yaptığı ankette ABD halkının Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin düşünceleri araştırıldı.

ÇOĞUNLUK MEMNUN DEĞİL

Trump'ın Kongrede yapacağı ilk resmi konuşmanın hemen öncesinde gerçekleştirilen ankette katılımcıların yüzde 48'i görevdeki performansından memnun olduğunu, yüzde 52'si ise performansını tasvip etmediğini belirtti.

Ankette, Trump'ın başkanlık görevine ilişkin yüzde 48'lik memnuniyet oranının, bir önceki başkanlık döneminde ilk Kongre konuşmasından önce yapılan anketteki memnuniyet oranına kıyasla daha yüksek olduğu kaydedildi.

''ÜLKEYİ YANLIŞ YÖNE GÖTÜRÜYOR''

Cumhuriyetçi katılımcıların yüzde 90'ı Trump'ın başkanlık performansından memnun olduğunu ifade etti, Demokratların yüzde 90'ı, bağımsızların ise yüzde 59'u Başkan'ın performansını beğenmediğini bildirdi. Ankette katılımcıların yüzde 45'i, Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi "yanlış yöne götürdüğü" görüşünü savundu.

Katılımcıların yüzde 39'u Trump'ın politika önerilerinin ülkeyi doğru şekilde yönlendirdiğini belirtirken yüzde 15'i ise fikir beyan etmedi.

''EN ÖNEMLİ SORUNLARI ÖNEMSEMİYOR''

Katılımcıların yüzde 52'lik çoğunluğu, Trump'ın ülkenin en önemli sorunlarını gerektiği kadar önemsemediğini, yüzde 40'ı ise Başkan'ın doğru önceliklere sahip olduğunu ifade etti.

Ankette, 18-34 yaş grubundaki genç yetişkinlerin yüzde 41'i Trump'ın başkanlık performansından memnun kalırken yüzde 51'i ise memnun olmadığını belirtti.

Erkeklerin, Trump'a desteğinin kadınlardan fazla olduğu belirlenen ankette erkek katılımcıların yüzde 54'ü, kadın katılımcıların ise yüzde 42'si başkanlık performansından memnun olduğunu beyan etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump ABD seçimlerinde kaç delege oyu kazandı?
Trump, 312 delege oyu kazandı ve bu, 1988'de George H. W. Bush'tan bu yana bir Cumhuriyetçi başkan adayı için en iyi performans oldu. Ayrıca ulusal düzeyde en çok oyu kazanmıştır ve bunu 2004'te George W. Bush'tan sonra başaran ilk Cumhuriyetçi olmuştur.
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