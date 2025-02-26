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 | Berrak Arican

Donald Trump ABD vatandaşlığı satacak! Fiyatını da açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlık satmaya başladı. Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığı 5 milyon dolara yani 182 milyon TL'ye 'altın kart' adı altında verecek.

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Donald Trump ABD vatandaşlığı satacak! Fiyatını da açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 09:53

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından yaptığı açıklamalarda parayla ABD vatandaşlığı verebileceğini söyledi. "Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık (182 milyon TL) bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." dedi.

ÇOK PARA HARCAYACAKLAR, VERGİ ÖDEYECEKLER...

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı. Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi.

Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." cevabını verdi.

YATIRIMCI VİZESİ BİTİYOR!

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu.

EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, Trump'ın bu program yerine "altın kart" programını getirmek istediğini anlattı.

Lutnick, altın kart satılacak kişilere yönelik, "Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika'ya gelebilirler." diye konuştu.

Lutnick, "51. eyalet" olarak nitelendirdiği Kanada dahil olmak üzere pek çok başka ülkenin bu programı uyguladığını kaydetti.

Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor.

ABD'de yatırımcı göçmenler için tasarlanmış bir vize programı olan EB-5 de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınmasına olanak sağlıyor.

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