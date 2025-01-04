Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan "sus payı" davasında karar açıklanacak

04 Ocak 2025 00:38 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 00:45

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, "sus payı" iddialarıyla açılan davada 10 Ocak’ta mahkemeye çıkacak. Hakim Juan Merchan, yayımladığı bildiride, Trump’ın duruşmaya çevrim içi olarak katılabileceğini belirtti.

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ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, "sus payı" suçlamasıyla açılan davada 10 Ocak'ta hakim​ karşısına çıkacak. Hakim Juan Merchan tarafından yapılan açıklamada, Trump​'ın duruşmaya çevrim içi olarak katılma hakkı olduğu belirtildi. Sabah saat 9.30’da başlayacak olan duruşmada, Trump’ın hapis cezası almayacağı öngörülürken, davanın temyize taşınması bekleniyor.

KOLTUĞA OTURMADAN 10 GÜN ÖNCE GÖRÜLECEK

Duruşma, Trump’ın 20 Ocak’ta Washington DC’de gerçekleşecek başkanlık yemin töreninden sadece 10 gün önce yapılacak. Dava, yetişkin film yıldızı Stormy Daniels’a yapılan 130 bin dolarlık ödemenin ardından ticari kayıtların tahrif edilmesi iddialarıyla Trump’a yöneltilen 34 ayrı suçlamaya dayanıyor. Bu süreç, Trump’ın başkanlık dönemine gölge düşürecek önemli bir yasal mesele olarak görülüyor.