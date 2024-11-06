Donald Trump destekçisi Cumhuriyetçiler, Kamala Harris'i yerden yere vurdu: Bu video ortalığı karıştırdı!

06 Kasım 2024 12:44 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:16

ABD seçim sonucu için heyecanlı bekleyiş sırasında Demokratların adayı Kamala Harris bir videoyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Donald Trump ile kıyasıya yarış sırasında Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne giden Harris'in telefonunun ekranındaki detay kimsenin gözünden kaçmadı. Trump destekçisi Cumhuriyetçiler yerden yere vurdu.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminin ardından Donald Trump ve Kamala Harris arasında sıkı bir yarış baş gösterdi. Oy verme işlemi tamamlanıp, sandıklar kapanmaya başladığı sırada ise adayları saran heyecan Harris'in sosyal medyanın gündemine düşmesine neden oldu.

KAMALA HARRIS: NASILSINIZ, OY VERDİNİZ Mİ?

Florida eyaletindeki Palm Beach County’de oyunu kullanan Kamala Harris, buradan Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi'ne gitti. Seçim süreci boyunca yanında olanlara teşekkür eden Harris, merkeze gelen bazı telefonlara ise kendisi cevap verdi. Kameralar karşısında kampanya ekibinden birinin kendisine verdiği telefonla, destekçisiyle konuşan Harris, "Nasılsınız? Oy kullandınız mı?" diye sordu.

O GÖRÜNTÜ TRUMP DESTEKÇİLERİNİN DİLİNE DÜŞTÜ

Kamala Harris, teşekkürlerini sunmasının ardından odada alkışlar koptu. Harris bu esnada telefonu kampanya ekibinin alkışlarının duyulması için çevirdi ve telefon kamerasının açık olduğu görüldü. Kamera, Harris telefonda konuşurken açılmış olsa bile Donald Trump destekçisi Cumhuriyetçiler bu durumu fırsata çevirdi.

Sosyal medya platformu X'de Harris'in görüntüleri kısa sürede viral hale gelirken, Trump destekçileri Harris'i yalan söylemekle ve 'dolandırıcılıkla' suçladı.

''KAMALA FENA YAKALANDI'', ''UTANÇ VERİCİ''

Kamala Harris'in o anları ABD ve İngiliz medyasında da yer aldı. New York Post gazetesi, Harris'in 'fena yakalandığını' yazarken Dailymail ise bu durumu 'utanç verici' olarak tanımladı.

Donald Trump destekçileri, Kamala Harris'in aslında telefonla konuşmadığını, rol yaptığını öne sürerken bazı sosyal medya kullanıcıları, Iphone'larda konuşma sırasında sıklıkla kameranın açılabildiğini belirtti.