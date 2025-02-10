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 | Berrak Arican

Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından suikasta uğrama ihtimali, ekibinin küçük oyunlar çevirmesine neden oldu. Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan ''İntikam: Trump'ın İktidara Dönüşünün İç Hikayesi'' isimli kitapta Trump'ın suikast korkusu karşısında alınan önlemler yer aldı.

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Donald Trump ekibini yem olarak mı kullandı? Suikast korkusuyla gelen aldatmaca uçak oyunu
KAYNAK:
Axios
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:10

Donald Trump'ın seçim süreci sırasında İran tarafından suikast tehdidi alması olağanüstü önlemleri beraberinde getirdi. 18 Mart tarihinde piyasaya çıkacak olan ''İntikam: Trump'ın İktidara Dönüşünün İç Hikayesi'' isimli kitapta bu önlemlere ilişkin bilgiler yer aldı. Axios haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Trump'ın ekibi, bu önlemler kapsamında bir 'hayalet uçak operasyonu' bile düzenledi. 

''ALDATMACA UÇAK OYUNU''

Trump'ın, ''Trump Force One'' olarak bilinen ve herkes tarafından kolayca tanınabilen kişisel jetinin İran tarafından düşürülme ihtimaline karşılık güvenlik ekibi aldatmaca bir uçak oyunu planladı. Fakat Trump'ın ekibinin bu oyundan habersiz olması büyük bir endişe de doğurdu. Plana göre, Trump bir etkinliğe şu anki Orta Doğu elçisi Steve Witkoff’a ait bir uçakla gidiyor gibi gösterildi. Fakat Trump bu uçağa hiçbir zaman binmedi. Ekip uçağa bindiğinde ise Trump'ın koltuğunun boş olduğunu gördü. 

TRUMP EKİBİNİ 'YEM' OLARAK MI KULLANDI?

Trump'ın danışmanı Chris LaCivita, ekibe ''Patron bizimle gelmiyor. Onu başka bir uçağa bindirmek zorunda kaldık. Bu, gelecekte neler olabileceğine dair bir tür testten başka bir şey değil'' açıklamasında bulundu. Fakat bu açıklama ekip için yeterli değildi. Ekip, suikast ihtimali varsa neden uçağa bindirildiklerini sorguladı ve 'yem' olarak kullanıldıklarını düşündü. Trump'ın yardımcıları, ekibe güven vermek için uçakta onlarla beraber seyahat etti. 

Kitaba göre, uçaktaki 3 danışman bu uçuşu 'bolca kara mizahla dolu gerçeküstü bir deneyim' olarak tanımladı. Söz konusu uçuş o günden sonra Trump'ın ekibi içinde 'Hayalet Uçuş' olarak anılmaya başlandı.

TRUMP'IN KONVOYUNU TAKİP EDEN DRONE TEHLİKESİ

Trump'a suikast korkusunun tetiklenmesi sadece İran'la alakalı da değildi. Gizli Servis, 8 Eylül'de New York'ta düzenlenen bir mitingin ardından kampanya liderlerini, birilerinin konvoyu vurabileceğine dair istihbarat aldıkları konusunda uyardı. Bu da endişelerin artmasına neden oldu. 

Bu olaydan bir hafta sonra ise Pennsylvania'ya yapılan bir gezi sırasında Gizli Servis ajanları Trump'ın konvoyunu takip eden bir drone fark etti. Görevliler ateş ederek insansız hava aracını etkisiz hale getirdiler.

 

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