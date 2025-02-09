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 | Berrak Arican

Donald Trump, Prens Harry'e acıdı! Meghan Markle'ın 'korkunç biri' olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Prens Harry'i sınır dışı etmekten vazgeçti, sebep olarak ise Meghan Markle'ı gösterdi. Harry'nin eşi Markle'ın ''korkunç'' biri olduğunu söyleyen Trump, ''yeterince sorunu'' olduğunu söyleyerek yine skandal açıklamalara imza attı.

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Donald Trump, Prens Harry'e acıdı! Meghan Markle'ın 'korkunç biri' olduğunu söyledi
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 16:49

ABD'de henüz başkanlık koltuğuna oturmadan önce Prens Harry'i sınır dışı edeceğini söyleyen Trump, bu planından vazgeçti. ABD medyasından New York Post'a (NYP) açıklamalarda bulunan Trump, artık Prens Harry ile ilgilenmediğini söyleyerek skandal açıklamalarda bulundu:

"Bunu yapmak istemiyorum. Onu rahat bırakacağım. Eşiyle yeterince sorunları var. Eşi korkunç biri. Bence zavallı Harry kontrol ediliyor.''

PRENS HARRY PLANLARI ARASINDAYDI

Trump, Mart 2024'te yaptığı açıklamada, yeniden başkan olursa Prens Harry'nin ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etmişti.

Bunun için Prens'in "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söyleyip söylemediği" incelenecekti.

HARRY'NİN UYUŞTURUCU KULLANIMI

Prens Harry, 2023 yılında piyasaya sürülen "Spare" kitabında daha önce bazı uyuşturucuları kullandığına değinmişti. Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

 

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