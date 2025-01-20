Donald Trump ikinci dönemine başlıyor: Washington'da yemin töreni hazırlıkları tamam! 40 yıl sonra bir ilk

20 Ocak 2025 00:17 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 01:04

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, yarın düzenlenecek törenle ikinci kez göreve başlayacak. Aşırı soğuk hava nedeniyle Kongre bahçesinden kapalı alana alınan tören, 25 bin güvenlik görevlisinin hazır bulunduğu sıkı önlemler altında gerçekleşecek. Suikast girişimi sonrası artırılan güvenlik ve alternatif kutlama planları, Trump’ın yemin törenini tarihin en dikkat çeken günlerinden biri haline getiriyor.

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, yarın yapılacak yemin töreniyle ikinci kez Beyaz Saray’a başkan olarak dönecek. 5 Kasım 2024’teki başkanlık seçimlerini kazanarak ABD’nin 47. başkanı olan Trump, yarınki törenin ardından görevi resmen devralacak.

40 YIL SONRA BİR İLK

Washington’da haftalardır süren yemin töreni hazırlıkları tamamlanırken, aşırı soğuk hava nedeniyle törenin Kongre bahçesinden Kongre binasının içine alınması kararlaştırıldı. Soğuk nedeniyle kapalı mekanda yemin eden son ABD Başkanı1985'te Ronald Reagan olarak kayıtlara geçmişti. Trump’ın bu ani kararı nedeniyle açık hava etkinlikleri iptal edilirken, törene katılmayı planlayan birçok kişi için alternatif düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, Capital One Arena’da geniş çaplı bir kutlama etkinliği düzenlenecek.

TRUMP'IN YEMİN GÜNÜ PROGRAMI

Trump, yemin töreni gününe Beyaz Saray’a yakın konumdaki tarihi St. John’s Kilisesi’nde geleneksel ayine katılarak başlayacak. Ardından, Beyaz Saray’da düzenlenen uğurlama töreninde Trump ve eşi Melania Trump, görevi devraldığı Joe Biden ve Jill Biden’ı uğurlayacak.

Kongre binasında devam edecek törenin açılış konuşmalarının ardından, seçilmiş başkan yardımcısı JD Vance yemin edecek. Trump, ABD doğu saatiyle 12.00’de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts huzurunda yemin ederek görevine resmen başlayacak. Trump, yemin töreninin ardından ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Kapalı alanda gerçekleştirilecek törenlerin ardından Trump, başkanlıkla ilgili resmi işlemleri tamamlayacak ve Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek. Günün ilerleyen saatlerinde Capital One Arena’ya geçerek destekçilerine hitap edecek ve geleneksel başkanlık geçit töreni bu spor kompleksinde düzenlenecek. Trump, günün sonunda Beyaz Saray’a dönerek yeni dönemin ilk başkanlık kararnamelerine imza atacak ve üç farklı başkanlık balosunda konuşmalar yapacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MAKSİMUM SEVİYEDE

Trump’ın göreve başlama töreni, kapsamlı güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. Temmuz 2024’te yaşanan suikast girişimi nedeniyle güvenlik birimleri alarma geçti. Yaklaşık 25 bin güvenlik personeli görev yaparken, bu birimlere Gizli Servis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimleri destek verecek.

Washington’da ana caddelerin büyük bölümü trafiğe kapatılırken, 100’den fazla kontrol noktası oluşturuldu. Ayrıca, eğitimli K-9 köpekleri ve ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış bir polis helikopteri gün boyunca başkent semalarında devriye atacak.