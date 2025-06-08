Donald Trump ile Elon Musk arasında neler oluyor? Milyarderlerin arasına kara kedi girdi

ABD'de seçim sürecinde yakınlaşan Elon Musk ile Başkan Donald Trump arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Musk, Trump'ı Epstein dosyası üzerinden pedofiliyle vurmaya kalkışınca gerginlik tırmandı. Trump ise dünyanın en zengin insanını şirketleriyle iş birliğini kesmekle tehdit etti. Bu gerginliği Rusya ise kullanmak istedi ve Musk'a sığınma teklifinde bulundu. İşte iki milyarder arasındaki gerginliğe dair detaylar...

ABD'de geçtiğimiz yıl seçim sürecinde adeta Donald Trump'ın sağ kolu haline gelen dünyanın en zengin insanı Elon Musk resti çekti. Trump'ın yeniden koltuğa oturmasıyla kabineye giren Musk Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan (DOGE) ayrıldı. Trump'ın vergi tasarısıyla başlayan gerginlik her geçen gün bir üst seviyeye taşındı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Elon Musk, Trump'ın tasarılarını 'iğrenç bir rezalet' olarak tanımladı. Trump ise bu tasarı için ''Büyük, güzel tasarı'' olarak tanımlıyordu. Elon Musk'ın 'rezalet' açıklaması üzerine hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Trump, Musk'ın Tesla, SpaceX gibi şirketleriyle iş birliğini kesme tehdidinde bulundu. Amerikalı milyarder, Trump'ın önüne Epstein dosyalarını çıkardı ve üstü kapalı bir şekilde pedofiliyle suçladı. Musk, bu paylaşımını daha sonra silse de uzun süre sosyal medyada yer alması yetti. Musk'ın bir diğer tehdidi ise NASA ile iş birliğini kesebilecek olmasıydı. Bu paylaşım da ortadan kalktı.

İki tarafın da elinin çok güçlü olması adeta dünyayı bu gerginliğe kilitledi. Sosyal medyada gündem bir anda 'Elon Musk ve Donald Trump savaşı'na döndü. Musk ve Trump yandaşları ikilinin elindeki etkili silahlar olduğunu yazdı.

DONALD TRUMP NE YAPABİLİR?

ABD lideri, Elon Musk'ın şirketleriyle iş birliğine son verebilir. Tesla, SpaceX, Starlink gibi şirketler, ABD desteğini kaybedebilir. Musk'ın federal kurumlarla sözleşmeleri iptal olabilir, büyük bir zarara uğrayabilir.

Elon Musk'ın bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen Donald Trump, soruşturma açılmasını sağlayabilir. Musk'ın uyuşturucu kullandığı iddiaları daha önce basın tarafından konuşulsa da ABD liderinin bunu dile getirmesi bambaşka bir boyuta taşıyabilir.

Elon Musk, vatandaşlıktan atılabilir. Donald Trump'a yakın isim Steve Bannon, Güney Afrika doğumlu Elon Musk’ın göçmen statüsünün soruşturulması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, Trump’ın Musk’ı aleyhinde alacağı kararlarla köşeye sıkıştırabileceğini öngörüyor.

Trump'ın seçim süreciyle beraber oluşturduğu MAGA'dan (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) Elon Musk dışlanabilir.

ELON MUSK, DONALD TRUMP'A KARŞI NE YAPABİLİR?

Donald Trump'a karşı Elon Musk ise sosyal medyanın da gücünü kullanarak halkı etkileyebilir. Milyonlarca insanın hesabı olan sosyal medya platformu X'in sahibi olan milyarder, ABD'de seçim sürecinde de Trump'a destek için sosyal medya gücünü kullandı. Bu kez işleri tersine döndürebilir.

Musk, bir siyasi parti kurabileceğinin sinyalini verdi. Bu şekilde Trump'ı tamamen karşısına alabilir. Ünlü milyarder, X'te ''Amerika’da ortadaki yüzde 80’i gerçekten temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?'' diye sordu. 4.8 milyon kişinin katıldığı ankette yüzde 80’den fazla ‘Evet’ oyu çıktı.

Elon Musk, NASA ile bağlantısını koparabilir. Musk'ın SpaceX şirketi, Uluslararası Uzay Üssü’ne astronot taşıyor. Sözleşme iptal olursa ABD zora girebilir. Rusya bu işten kazançlı çıkar.

Elon Musk, Starlink uydularıyla verdiği desteği ortadan kaldırabilir. Özellikle Ukrayna'da etkili kullanılan Starlink uyduları dengeleri altüst edebilir.

Ünlü milyarderin Epstein dosyasını Trump'ın önüne koymasının altında da önemli bir mesaj var. Musk, Trump'ın kirli çamaşırlarını ortaya serebileceğine dair bir tehditte bulundu.

BU GERGİNLİK RUSYA'NIN HOŞUNA GİTTİ

Donald Trump'a yakın isim Steve Bannon'un, Elon Musk'ın ABD vatandaşlığının sorgulanması gerektiğini söylemesinin ardından us milletvekili Dmitri Nowikow, Rusya’nın Elon Musk’a sığınma hakkı tanıyabileceğini ifade etti.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ise ''Makul bir ücret karşılığında D ve E arasında bir barış anlaşması imzalanmasını kolaylaştırmaya ve ödeme olarak Starlink hisselerini kabul etmeye hazırız. Savaşmayın çocuklar'' diyerek durumu ti'ye aldı.