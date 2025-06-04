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 | Berrak Arıcan

Donald Trump'ın sağ kolu artık kötü konuşuyor! Elon Musk 'iğrenç bir rezalet' diyerek ateş püskürdü

ABD'de Donald Trump'ın seçim sürecinde sağ kolu olan Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten yazdıklarıyla ABD liderini yaylım ateşine tuttu. Musk, Trump'ın vergi ve harca tasarısını yerden yere vurdu.

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Donald Trump'ın sağ kolu artık kötü konuşuyor! Elon Musk 'iğrenç bir rezalet' diyerek ateş püskürdü
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 09:27

Dünyanın en zengin isimleri ters düştü. ABD'de seçim sürecinde Donald Trump'ın yanından ayrılmayan Elon Musk kabinede de yer aldı. Fakat yollar kısa süre önce ayrıldı. Trump'ın vergi tasarısıyla başlayan gerginlik bir üst boyuta taşındı. Milyarder Musk, Trump'ın tasarılarını 'iğrenç bir rezalet' olarak tanımladı.

Donald Trump'ın sağ kolu artık kötü konuşuyor! Elon Musk 'iğrenç bir rezalet' diyerek ateş püskürdü

Elon Musk, kendi sosyal medya platformu X'ten yazdıklarıyla dikkat çekti. Musk, ''Buna katlanamıyorum'' diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak."

https://x.com/elonmusk/status/1929954109689606359

Ünlü milyarderin bu tavrının bazı mali muhafazakar Cumhuriyetçi senatörleri de tetikleyebileceği öne sürüldü, yansımaları Kongre'de görülebilir.

Donald Trump'ın sağ kolu artık kötü konuşuyor! Elon Musk 'iğrenç bir rezalet' diyerek ateş püskürdü

ELON MUSK 'HAYAL KIRIKLIĞINA' UĞRAMIŞTI

Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) kurucusu olan Elon Musk, 30 Mayıs'ta Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, danışmanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Musk, bir röportajında ABD Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bütçe tasarısı konusunda duyduğu hayal kırıklığını ise şu sözlerle anlatmıştı:

"Açıkçası, bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce hayal kırıklığına uğradım. Ben daha küçük bir hükümetin savunucusuyum, daha büyük bir hükümetin değil."

Donald Trump'ın sağ kolu artık kötü konuşuyor! Elon Musk 'iğrenç bir rezalet' diyerek ateş püskürdü

'FİKİR AYRILIKLARI' YAŞANDI

Başkan Donald Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede, "yönetimin yaptığı her şeyi" onaylamadığını, ABD Başkanı ve ekibiyle bazı "fikir ayrılıkları" yaşadığını söyleyen Musk, "Ama bunu bir röportajda gündeme getirmem benim için zor çünkü o zaman bir çekişme konusu oluşturuyor. Biraz sıkışmış durumdayım, yani, yönetime karşı konuşmak istemiyorum. Ama aynı zamanda bu yönetimin yaptığı her şeyin sorumluluğunu da almak istemiyorum." ifadelerini kullandı

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